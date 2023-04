La processó del Dolor protagonitza el Dimecres Sant a Tarragona

Va estar organitzada per la Germandat del Nostre Pare Jesús de la Passió

Actualitzada 05/04/2023 a les 21:35

Endinsats en la Setmana Santa a Tarragona, els carrers del centre de la ciutat van ser els partícips de la processó del Dolor, a càrrec de la Germandat del Nostre Pare Jesús de la Passió.

L'acte religiós va comptar amb la participació dels Armats de la confraria de la Creu de Torredembarra, seguits dels cinc passos corresponents al Rosari del Dolor: L'oració de Jesús a l'Hort (de l'Associació la Salle), la Flagel·lació (de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang), l'Ecce-Homo (de la Germandat del Sant Ecce-Homo), El Cirineu (de la Reial Germandat de Jesús de Natzarè) i Jesús de la Passió i Sant Crist (de la Germandat del Nostre Pare Jesús de la Passió).



Un Dijous Sant ple d'actes

L'itinerari va començar des de l'església de Sant Joan pocs minuts abans de les 20 h. i va recórrer la plaça de la Mitja Lluna, i els carrers del Gasòmetre, Soler, plaça Corsini, Canyelles, rambla Nova, Unió i Mitja Lluna, novament, en un acte que va acabar al voltant de les nou del vespre.La processó va anar acompanyada musicalment per la banda de tambors de la germandat. Val a dir també, que a les 17 h. es va donar ja el tret de sortida a l'anada a la processó des de l'església de Sant Agustí. Cal destacar, que l'any passat la professó es va haver de suspendre per la pluja.La germandat commemora enguany els 80 anys de la creació de la banda dels aspirants, a més dels vint anys del pas de l'Entrada Triomfal de Jesús a Jerusalem, els 15 de la benedicció del darrer pas de Jesús de la Passió i també els 50 de la crema del de Coscolla.Pel que fa al dia d'avui, el Dijous Sant compta amb un ampli ventall d'activitats programades pels carrers del municipi. Per començar, es troben a les 17 h. l'espai de reconeixement i reflexió a l'església de Sant Miquel, la Santa Missaa l'església de Sant Francesc a les 20 h., els torns de Guàrdia dels Armats de la Sang entre les 18 h. i les 21 h. a la plaça del Rei i l'església de Natzaret, i les misses del Sant Sopar a les esglésies de Sant Agustí, Sant Llorenç i a la Catedral de Tarragona, respectivament.A més de l'esmendada dels misteris del Gremi de Marejants a les 19 h. des de Sant Agustí fins a la rambla Nova, el passadís de la llum i els torns de Guàrdia d'Honor dels Armats dels Marejants, a partir de les 21 h. a l'església de Sant Pere.Finalment el viacrucis de la Germandat del Sant-Ecce Homo serà a les 23. 45 h. des de l'Avinguda Maria Cristina fins a arribar al Santuari del Loreto. Els actes de Setmana Santa a Tarragona acaben aquest dissabte 8 d'abril. Es pot consultar el programa complet a la pàgina web