La Guardia Urbana activa un dispositiu especial per Dilluns de Pasqua per evitar incendis

Es durà a terme a les zones boscoses entre el Pont del Diable i Mas d'en Pastor, al Bosc de la Marquesa i a la zona del riu Francolí i del Llorito

Actualitzada 06/04/2023 a les 12:23

La Guàrdia Urbana de Tarragona posarà en marxa un dispositiu especial de cara a dilluns de Pasqua. Aquest vetllarà tant per la prevenció d'incendis a les zones boscoses o terrenys amb vegetació, com també vigilarà i garantirà la seguretat en aquests espais, controlarà l'accés motoritzat al medi natural, les zones d'estacionament de vehicles per tal d'evitar robatoris així com totes les conductes incíviques contràries a l'Ordenança de convivència i a la Llei de prevenció d'incendis forestals.Des de la Guàrdia Urbana es recorda que a causa de la manca de precipitacions, s'ha activat el Pla de Prevenció d'Incendis de Catalunya i entre el 15 de març i el 15 d'octubre, està prohibit encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat als terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta. De la mateixa manera, tampoc es poden llançar coets, globus, focs artificials o altres artefactes que continguin foc.L'operativa de prevenció d'incendis controlarà els llocs predeterminats d'especial risc així com les columnes de fum en terrenys forestals i en els no forestals que estiguin a menys de 500 metres de zones forestals.El dispositiu el conformaran tres dotacions que treballaran una a les zones boscoses de l'interior entre el Pont del Diable i Mas d'en Pastor; un segon equip que treballarà les zones de costa del Bosc de la Marquesa; i finalment, la tercera dotació controlarà la zona del riu Francolí i del Llorito.El dispositiu especial de Pasqua comptarà amb 2 pilots de la Unitat de Dron, agents de Proximitat i agents de Medi Ambient.