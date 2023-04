L'AV de Tarragona Centre proposa un nou projecte per al Banc d'Espanya

L'entitat troba més convenient adaptar l'espai a la ciutadania

Actualitzada 06/04/2023 a les 08:35

L'Associació veïnal de Tarragona Centre proposa donar-li una nova funcionalitat al Banc d'Espanya. L'entitat aposta per adequar-lo a la ciutadania, duent- hi a terme activitats d'oci i gratuïtes per fomentar també, el turisme a la ciutat.A principis de setmana es coneixia la notícia que la reforma de l'edifici del Banc d'Espanya quedava bloquejada a causa de la retirada dels fons europeus Next Generation. El consistori tenia la intenció de convertir el recinte en el Banc de la Ciència i el Coneixement, però aquest fet ha deixat el projecte sense un horitzó econòmic viable per tirar endavant. Davant aquesta situació, la plataforma veïnal de Tarragona Centre va tornar a recordar el projecte que des del 2017 planteja impulsar al Banc d'Espanya: destinar l'espai a activitats per a la ciutadania. Des de l'associació asseguren que l'antic govern municipal socialista «no els va escoltar», i que l'actual «ja tenia altres idees», segons el secretari de la nova junta veïnal, Àlex Daniel. «Creiem convenient que adaptar el Banc d'Espanya en un espai d'activitats per la ciutadania, ja que el centre de la ciutat sempre ha comptat amb molt poques instal·lacions», va continuar. «Apostem per instalar- hi un centre cívic, una oficina turística amb què planificar visites guiades gratuïtes, i un bar-restaurant a la teulada oberta per a tothom», va explicar el secretari. Aquesta última mesura, segons van concloure des de l'associació de veïns, «ajudaria a augmentar també el turisme».