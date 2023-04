Justícia posa en marxa cinc nous jutjats, un a Tarragona

Està actiu des del 31 de març i tractarà assumptes de la jurisdicció laboral, com ara acomiadaments o accidents de treball

Actualitzada 06/04/2023 a les 10:44

Dos nous jutjats a Barcelona

El Departament de Justícia, Drets i Memòria ha posat en marxa cinc nous jutjats a Catalunya, que s'ubicaran als partits judicials de Tarragona, Granollers, Girona, Cornellà de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. Els jutjats estan actius des del 31 de març amb l'objectiu d'agilitzar la tramitació dels assumptes en els partits judicials i en tots els seus municipis, contribuint a reduir la sobrecàrrega de feina i la taxa de pendència. La posada en marxa d'aquests cinc nous òrgans judicials respon a la petició que el Departament va fer al Ministeri de Justícia l'any passat. D'altra banda, el Departament també va demanar per al 2023 la creació dos nous jutjats a Barcelona, que entraran en funcionament el proper 30 de juny.Des de divendres passat, Catalunya compta així amb cinc nous jutjats. El de Tarragona (Jutjat Social) tractarà assumptes de la jurisdicció laboral, com ara acomiadaments, accidents de treball, conflictes col·lectius o de la Seguretat Social. El de Granollers (Jutjat de Primera Instància) s'encarregarà d'assumptes de reclamacions de quantitats, desnonaments, mesures cautelars i altres procediments civils mentre que el de Girona (Jutjat Mercantil) tractarà concursos de creditors i procediments de segona oportunitat.Pel que fa al de Cornellà (Jutjat de Primera Instància i Instrucció), tractarà les execucions civils i les executòries penals. Finalment, el de Vilanova i la Geltrú (Jutjat Penal) estarà especialitzat en executòries penals i permetrà agilitzar i millorar el servei que presta el partit judicial en aquest àmbit.El Departament també va demanar per al 2023 aprovar la creació dos nous jutjats a Barcelona, concretament, el Jutjat Penal número 29 i el Jutjat de Primera Instància número 61, que entraran en funcionament el proper 30 de juny.