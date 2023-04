Els veïns del barri del Port de Tarragona demanen més presència policial als carrers

Exposen que ha crescut la preocupació i la inseguretat arran dels incidents de les últimes setmanes

Actualitzada 05/04/2023 a les 20:07

La sensació d'inseguretat creix entre els veïns del barri del Port. Durant les darreres dues setmanes, s'han produït tres incidents greus, que s'han concentrat en els carrers Sant Miquel i Apodaca. «Estem molt preocupats, s'han produït diferents episodis i de manera molt seguida», explica Mari Carmen Puig, presidenta de l'Associació de Veïns (AV) del barri del Port.És per això que reclama «més presència policial» als carrers, per tal d'evitar que el que s'està vivint els darrers dies a la zona «no es converteixi en una cosa habitual». «Semblava que els problemes de seguretat s'havien relaxat durant els darrers mesos, però això ens posa un altre cop en alerta», afirma Puig.El darrer incident es va produir al carrer Sant Miquel, ahir a la tarda, quan la Guàrdia Urbana va detenir dues persones i va intervenir diversos paquets amb una substància que, a falta de les anàlisis corresponents, podria tractar-se d'un quilogram d'haixix, segons expliquen fonts municipals.És cert, però, que el que més preocupa els veïns són les dues baralles amb arma blanca. Una es va produir en la matinada del dilluns al dimarts, al carrer d'Apodaca, quan dos individus van discutir a les 5.20 hores i un d'aquests va acabar amb una orella tallada i una ferida al tòrax.L'altra va produir-se el passat 27 de març, tal com afirmen els mateixos veïns. En aquest cas, l'escenari del succés va tornar a ser el carrer Sant Miquel. De nou, es va produir una agressió amb arma blanca en una baralla entre dos homes.«És normal que hi hagi preocupació, sobretot quan parlem de ganivets», indica Puig. «Hem comunicat la nostra preocupació a la consellera de Seguretat, Cristina Guzmán», explica Puig, qui no descarta futures mobilitzacions «si les coses continuen igual després de Setmana Santa».Aquesta no és la primera vegada que els veïns manifesten la seva preocupació per la inseguretat que es viu a la zona, ja que es tracta d'un reclam històric.«És un problema endèmic que estigmatitza el barri i fa anys que lluitem per solucionar-lo», assegura Puig.