El turisme esportiu atrau 5.526 visitants a Tarragona durant la Setmana Santa

La celebració de diverses competicions i l'estada de famílies nacionals i estrangeres deixen 2 milions d'euros al territori

Actualitzada 05/04/2023 a les 20:51

Tarragona ha rebut aquests dies de Setmana Santa 5.526 visitants arran de la celebració de diferents competicions esportives. El campionat d'Espanya de minibàsquet (celebrat al Palau d'Esports i a Salou) i el torneig de waterpolo HaBaWaBa, així com l'estada d'un club d'atletisme de Dinamarca i un altre de natació d'Alemanya, han portat a Tarragona petits atletes, famílies i tècnics d'arreu del país i d'Europa que han aprofitat aquests dies per conèixer la ciutat i altres indrets de la Costa Daurada. El retorn econòmic aproximat per al territori és de 2 milions d'euros.El minibàsquet ha atret uns 600 esportistes i tècnics i uns 2.400 familiars, mentre que el HaBaWaBa ha comptat amb la participació de 550 infants i tècnics i 1.925 acompanyants. El torneig de waterpolo s'ha celebrat a la piscina Sylvia Fontana de l'Anella Mediterrània.«És la primera vegada que veiem el mar Mediterrani», explicava Antonio Fernández, pare d'una jugadora de la selecció autonòmica de Galícia de bàsquet d'entre 10 i 12 anys. La majoria de participants en el torneig de minibàsquet van marxar ahir en finalitzar la competició, que va començar dissabte passat. També ha estat la primera vegada a Tarragona d'Agustí Gavilà, avi d'un dels guanyadors de la final de la categoria masculina.Gavilà, veí de Dénia, va aprofitar l'ocasió per conèixer el patrimoni cultural i històric de Tàrraco. «Dénia també és una de les ciutats més antigues del Mediterrani. Marxo satisfet del viatge». Amb la família, va passejar per la Part Alta i va anar a veure l'Amfiteatre, tot i que assegurava que un dels aspectes que més li ha agradat és «el tracte amb la gent».José Manuel Niebla, integrant de l'equip de la Comunitat de Madrid, també va expressar que li havia agradat l'Amfiteatre, tot i que es va quedar sorprès en veure que les vies de tren eren tan a prop. «És curiós que pel costat d'un monument com aquest passin els trens», va assenyalar. Durant l'estada també va aprofitar per visitar el nucli antic. D'altra banda, Piedad Rueda, una de les seves companyes de l'expedició de Madrid, relatava que havia notat l'arribada de la Setmana Santa i de la primavera: «Els carrers estan plens i hi ha un ambient festiu».El campionat de minibàsquet també va dur turistes a altres ciutats de la Costa Daurada. Algunes famílies es van allotjar a Cambrils i altres a Salou, l'altra seu de la competició. «A Salou no he trobat la percepció de poble mediterrani», opinava Fernández, en la mateixa línia que els membres de la selecció de Madrid. «Està més massificat. Es nota que és més un turisme de festa», relataven.El mateix Fernández assenyalava que havia gaudit més de Cambrils: «Té un port preciós». Alhora, es va quedar amb les ganes de veure la part romana de Tarragona. «Tornaré per veure el patrimoni. Soc un fanàtic del», afegia.Altres, com el matrimoni format per Roberto Goicoechea i Maria Jesús Calvo, de Saragossa, ja havien visitat abans Tàrraco. «Tenim un apartament a Cambrils i venim de tant en tant des de fa anys. Sempre passem per la Part Alta. El nucli antic és molt bonic», explicaven.