El Frida Restaurant de Tarragona participarà a la final de tiratge de cervesa d'Estrella Damm

El proper 17 d'abril se celebrarà, a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm,la final del concurs

Actualitzada 06/04/2023 a les 09:44

Després de l'èxit de la primera edició, el proper dia 17 d'abril a les 11:30h se celebrarà la final del «II Concurs de tiratge d'Estrella Damm» a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm.

Entre els deu finalistes que competiran per alçar-se amb el títol de «la canya més ben tirada de Catalunya» hi trobem el restaurant mexicà Frida Restaurant de Tarragona, que competià amb altres establiments com: Bar Martínez (Barcelona), La Bodega Moderna (Barcelona), Rústic Barcelona (Barcelona), Bar Punt 5 (Figueres), Restaurant Neptú (Girona), Barram (Mataró), Palau Nou Gintonic Bar (Molins de Rei), The NewPort Gastrobar (Roses), Bar Marisqueria Ismael (Santa Perpètua de Mogoda).

Els deu participants hauran de demostrar les seves habilitats com a tiradors i tiradores de cervesa davant d'un jurat professional, el qual valorarà, entre altres aspectes, la tècnica utilitzada −obertura de l'aixeta, inclinació de la copa, pressió, etc.−, així com la presència de bombolles, l'esbandida de la copa o la presentació de la canya a la barra.

Els tres primers classificats seran premiats com a guanyadors del «II Concurs de tiratge d'Estrella Damm», que entregarà dos mil euros al guanyador, mil euros al primer finalista i cinc-cents euros al tercer classificat.