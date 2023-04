Arriba el primer creuer de la temporada al Port de Tarragona amb 596 passatgers

Es preveu que aquesta temporada arribin 55 creuers a la ciutat amb un total de 98.000 passatgers

Turisme sostenible

El Port de Tarragona ha donat per inaugurada la temporada creuerística a la ciutat aquest dijous amb l'arribada del primer vaixell. Es tracta del creuer Silver Moon, de la companyia SilverSea Cruises del Grup Royal Caribbean, que ha atracat al Moll Balears del Port essent la primera vegada que aquest creuer visita la ciutat de Tarragona.El vaixell prové de Palma de Mallorca i la seva destinació és Barcelona i, té una capacitat per a 596 passatgers. Silver Moon s'emmarca en la tradició de vaixells petits, íntims i de luxe. El Port ha organitzat un acte de benvinguda, en el qual la directora d'Operacions Portuàries de l'APT, Núria Obiols, ha entregat una mètopa al capità del vaixell.Amb l'arribada del creuer Silver Moon, el Port de Tarragona ha donat per iniciada la temporada creuerística. El creuer ha atracat al Moll de Balears cap a les vuit del matí i salparà a les 23:00h aproximadament. El vaixell pertany a la companyia Silversea Cruises del reconegut Grupo Royal Caribbean amb seu a Miami. Es tracta d'una companyia líder en el món turístic de creuers de luxe. Silver Moon és un vaixell nou construït l'any 2020 amb bandera de les Bahames. Es tracta d'un vaixell de 213 metres d'eslora amb un GT de 40.700, una capacitat de 596 passatgers i amb una marcada línia d'un creuer luxós caracteritzat pels seus elegants interiors, delicada decoració i el seu càlid i íntim ambient.El creuer aposta per l'innovador programa gastronòmic que permet als turistes submergir-se en les destinacions mitjançant noves experiències amb la cultura culinària. Els i les turistes podran gaudir de més de dotze hores en terres tarragonines, temps que els hi dona la possibilitat per conèixer de primera mà molts dels atractius del Camp de Tarragona.El Port de Tarragona treballa per aconseguir la descarbonització de l'activitat de creuers mitjançant l'electrificació del Moll de Balears que permetrà que els vaixells de passatgers es connectin amb electricitat mentre estiguin a port sense necessitat d'utilitzar els motors auxiliars, amb la conseqüent reducció d'emissions de CO2 i d'altres components a l'atmosfera. En paral·lel, el Port també treballa per crear una comunitat energètica amb una capacitat teòrica de fins a 70 MW per poder abastir d'energia neta les diferents activitats portuàries de l'APT i de les empreses que hi operen.Per altra banda, Global Ports Holding, l'operador de creuers més gran del món i, adjudicatari del servei de creuers a Tarragona, treballa per a la construcció de la nova terminal de creuers que seguirà criteris sostenibles. Un edifici modular que usarà energia solar per garantir un subministrament sostenible i cobrir les necessitats energètiques de la terminal. El Port preveu que aquesta terminal sostenible estigui operativa la pròxima temporada 2024.