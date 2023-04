Accidents i importants retencions a la demarcació de Tarragona per l'operació sortida de Setmana Santa

Diversos accidents compliquen la circulació en l'operació sortida de Setmana Santa, amb uns 20 quilòmetres d'afectacions

Actualitzada 06/04/2023 a les 18:59

L'operació sortida per Setmana Santa ha deixat diversos accidents i importants retencions a la demarcació de Tarragona durant aquest dijous. De fet, en aquests moments, hi ha un total de 12 quilòmetres de retenció a l'AP-7 entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Tarragona i 3 a l'N-340 entre Vandellós i l'Ametlla de Mar. També hi ha cues a la C-14 a Alcover.A més, s'han registrat diversos accidents que afecten la circulació i formen una cua compacte. És el cas del tram comprès entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Tarragona. Pel que fa a altres vies, a l'N-340 es registren cues al Vendrell i també entre Vandellós i l'Ametlla de Mar. A la C-14 hi ha cua a Alcover en sentit sud per una topada.El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha afirmat a Catalunya Informació que han detectat una sortida «anticipada», afegint que el trànsit és lent i hi ha retencions a l'AP-7, especialment, però ha celebrat no haver de lamentar fins ara cap accident amb ferits. El director del servei ha comentat que esperen mobilitat litoral cap al nord i el sud i que a l'AP-7 ja s'està «constatant» mobilitat cap a la Costa Brava i la Costa Daurada així com cap a les Terres de l'Ebre.