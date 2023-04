Visitar la Volta del Pallol de Tarragona gratuïtament torna a estar disponible per Setmana Santa

L'Ajuntament manté la gratuïtat de la visita donat l'interès que ha generat l'espai i hi afegeix passis en anglès i francès

Actualitzada 05/04/2023 a les 18:12

A partir de les 18 h d'avui dimecres 5 d'abril es podran adquirir invitacions per visitar el videomapatge i la maqueta de la Volta del Pallol durant la Setmana Santa. L'Ajuntament amplia a la Setmana Santa la gratuïtat de la visita donat l'interès que ha generat l'espai, i hi afegeix passis en anglès i francès als idiomes en què ja es feia: català i castellà.La Volta serà visitable dijous 6 d'abril a la tarda; divendres 7, en horari festiu de matí; dissabte 8, tot el dia; i diumenge 9 i dilluns 10 d'abril, al matí en horari de festiu al matí. Demà dijous el primer passi serà a les 15.30 hores i l'últim, a les 20 h.Els dies festius l'horari és de 10 a 14:30 h; i dissabte, de 10 a 20 h. L'aforament màxim per passi és de 30 persones i el nombre màxim d'invitacions que pot adquirir una persona és de 3. L'enllaç per accedir a les invitacions és https://mappingtarraco.cat/