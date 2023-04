Tarragona i Sevilla entre les 20 millors celebracions de Setmana Santa del món segons Travelmag

Les celebraciones del Vaticà i Iztapalapa, a Mèxic, també han estat seleccionades

La revista especialitzada en viatges TravelMag , ha elaborat una llista de les 20 Celebracions de Pascua més uniques del món. Entre aquestes 20, TravelMag ha destacat dues celebracions d'Espanya: la Passió Romana de Tarragona i la Setmana Santa sevillana.Segons TravelMag, gairebé totes les celebracions de Setmana Santa d'Espanya podrien entrar a la llista, però destaquen la tarragonina per la seva conexiò amb l'herència romana de la ciutat que, segons explica, enllaça perfectament amb la història del sacrifici de Jesús.TravelMag destaca també que l'esdeveniment es dona amb vistes al Mar Mediterrani i a la Part Alta de la ciutat, on s'hi assentava el nucli de la Ciutat de Tarraco. TravelMag destaca la celebració de Divendres Sant quan, en pondre's el sol, el so de les petjades pesades, acompanyades de tambors, marquen l'arribada dels Armats romans de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang que procedeixen a anar d'una església a l'altra, afegint a poc a poc feligresos que porten torxes o la carrossa de la seva església en la Processó del Sant Enterrament.Entre la resta de celebracions mencionades, la revista ha destacat: el Divendres Sant de KiteFest a Bermudes, els Cavallers de la truita gegant de Bessières a França, The Georgiritt de Traunstein a Alemanya, la Guerra de coets de l'Illa de Quíos a Grècia, les Catifes de colors d'Antigua a Guatemala, l'Aspersió d'Hollókő a Hongria, The OG Easter Sites de Jerusalem a Israel, l'Scoppio del Carro de Florència a Itàlia, el Festival Kana Mara de Kawasaki, al Japó, La Pasión de Iztapalapa a Mèxic, el PaasVuur d'Espelo, als Països Baixos, el Maleldo de San Fernando a les Filipines, la Setmana Santa a la Capella de Sal de Cracòvia a Polònia, el Festival Pysanka de Kolomyia a Ucraïna, el Bottle-Kicking de Hallaton al Regne Unit, els Easter Fires de Fredericksburg a Texas, EUA, el Via Crucis de la Ciutat del Vaticà, el Shimunenga de Maala a Zàmbia, el Nowruz Buzkashi de Bamyan a l'Afganistan i, evidentment, la Semana Santa de Sevilla.