Tarragona Creix assegura que «el projecte del Banc d'Espanya és a l'UCI per falta de consens i ambició»

Actualitzada 05/04/2023 a les 14:05

L'associació Tarragona Creix creu que «el projecte 'Rambla Science' és a l'UCI per una barreja de manca de consens polític i manca d'ambició en el disseny de la ciutat del futur». La notícia que el projecte per a recuperar el Banc d'Espanya i convertir-lo en el Banc de la Ciència i del Coneixement no ha estat seleccionat per rebre els 3,2 milions d'euros dels fons europeus Next Generation ha posat cap per avall l'actualitat política de la ciutat. Segons l'entitat, aquest pas cap enrere «posa en evidència les mancances en una gestió eficaç del públic».Segons Jaume Climent, portaveu de l'associació, «els canvis de Govern a l'Ajuntament i a la URV han resultat decisius per malgastar l'enorme oportunitat que brindaven els dos milions d'euros concedits als fons FEDER», analitza Jaume Climent, portaveu de l'associació.Climent afegeix que les «excuses de l'actual equip de Govern, que fiava la seva proposta al repartiment dels fons Next Generation, mostren la complaença i la manca d'imaginació, a més de certa mandra, d'una visió conformista respecte al lideratge i al creixement que ha de desprendre una capital dinàmica, oberta a la col·laboració públic-privada en aquest tipus d'infraestructures capdavanteres de recerca». «Prefereixen el paradigma de l'estancament, en realitat, no volen que la ciutat creixi», ha comentat.«El que ha passat al Banc d'Espanya simbolitza, com tantes altres ruïnes que s'eternitzen, l'espiral de decadència en què està immersa Tarragona, fruit del sectarisme polític i la incapacitat de gestionar grans acords de ciutat subscrits per la majoria de grups polítics», ha finalitzat Climent assegurant que «per això, la nostra campanya Stop Decadencia Tgn és molt viva i és més necessària que mai».