Tarragona celebrarà demà el Dia Mundial de l'Activitat Física amb una marxa nòrdica

Els ciutadans també podran fer un tests per veure la seva condició física al Mercat Central

Actualitzada 05/04/2023 a les 14:26

L'Ajuntament de Tarragona celebrarà demà dijous 6 d'abril el Dia Mundial de l'Activitat Física amb dues activitats emmarcades dins del programa Abril, Mes de la Salut, que impulsa la Xarxa Tarragona Saludable.D'una banda, s'ha programat una marxa nòrdica adreçada a pacients oncològics, que tindrà lloc de 17.30 a 18.30 h des de l'avinguda Roma número, 4, i que organitza l'Associació Espanyola Contra el Càncer. Les inscripcions són obertes i es poden fer a tarragona@contraelcancer.es A més a més, el Mercat Central ofereix des de demà 6 d'abril i fins al dia 13 del mateix mes l'activitat Vols saber la teva condició física en un minut? per testar l'estat físic de qui ho desitgi a la planta baixa del mateix mercat de 10 a 14 h.D'altra banda, la façana de l'Ajuntament i la Torre dels Vents s'il·luminaran de verd, a partir de les 20 h i fins les 6 h de l'endemà, per commemorar la jornada del 6 d'abril, declarat per l'OMS Dia Mundial de l'Activitat Física l'any 2002 per promoure l'activitat física com a element essencial de salut i benestar.Finalment, el proper 18 d'abril tindrà lloc la IX Caminada A bon pas fem salut, que sortirà a les 17.30 h des de l'esplanada interior del Camp de Mart. Es tracta d'un recorregut adaptat i accessible adreçat a tota la població i que té les incripcions obertes a https://tinyurl.com/IXcaminada