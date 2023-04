Oberta la convocatòria per participar a l'exposició Talent Latent i a Full Contact 2023

SCAN Tarragona celebrarà el seu 10è aniversari del 13 d'octubre d'enguany al 15 de gener de 2024

Actualitzada 05/04/2023 a les 11:55

El Festival SCAN Tarragona obre una nova convocatòria de Talent Latent i de Full Contact per participar en l'edició 2023 del festival, que tindrà lloc del 13 d'octubre d'enguany al 15 de gener de 2024 i que celebrarà el 10è aniversari del certamen fotogràfic.A través d'una nova convocatòria internacional oberta de Talent Latent, SCAN Tarragona convida a les fotògrafes i els fotògrafs a enviar treballs d'una nova temàtica, que aquest cop han d'incorporar la noció de traça o petjada des d'una gran varietat de perspectives com poden ser biogràfica, íntima o familiar; cultural, històrica, antropològica, religiosa, científica, formal, etc. El termini de presentació de projectes serà fins al 17 de maig i els participants poden enviar-los a través del web www.scan.cat . Els projectes i artistes seleccionats formaran part de l'exposició central del festival.Un any més, SCAN Tarragona posa en marxa també Full Contact per donar suport al col·lectiu d'artistes emergents que tenen la fotografia com a mitjà d'expressió essencial i facilitar-los un espai de trobada professional amb els agents del món de l'art.A través d'aquesta nova convocatòria se seleccionaran els diferents artistes que participaran a Full Contact 2023. En aquest cas, hi ha temps per presentar-se a la convocatòria fins al 31 de maig.Les bases de les convocatòries Talent Latent i Full Contact ja es poden consultar al web www.scan.cat