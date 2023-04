Les entitats tarragonines hauran de justificar les subvencions amb una memòria final

Tarragona impulsa una ordenança que planteja l'emissió d'un informe amb el nombre de beneficiaris, disgregats per gènere

Actualitzada 04/04/2023 a les 21:58

Les entitats que rebin una subvenció per part de l'Ajuntament hauran d'emetre una memòria justificativa final de l'activitat en qüestió. Aquest informe serà una eina més per comprovar el destí del finançament públic i haurà de recollir el nombre de persones beneficiàries, que hauran d'estar disgregades per gènere. Alhora, es promou utilitzar un llenguatge inclusiu. Aquests requisits s'inclouen en l'esborrany de la nova ordenança general de subvencions, que passarà pel plenari aquest mes per a la seva aprovació inicial.Els objectius que pretén la modificació de la normativa són millorar el procés de control de la justificació i regular els possibles incompliments de les condicions imposades, entre altres. Els partits del consistori, tant de govern com de l'oposició, han fet diverses trobades en els darrers mesos per definir l'ordenança. La memòria justificativa és una de les novetats i servirà per calcular l'impacte de l'activitat subvencionada.Una altra de les principals novetats és l'article 18, en el qual es recullen els criteris bàsics per a l'atorgament de les subvencions. Tal com indica l'esborrany, es tindrà en compte que l'activitat tingui interès general per a la ciutadania, la qualitat democràtica de l'entitat, la seva solidesa financera i la impossibilitat de dur-la a terme sense la subvenció.Alhora, l'ordenança recull aspectes socials a valorar, com el nivell d'ús del català, la igualtat de gènere, la no discriminació per raons de sexe o origen ètnic, la defensa i promoció dels drets humans i l'accessibilitat a persones amb alguna discapacitat.«Volem fomentar valors d'interès públic», expressa la consellera d'Accessibilitat i Contractació, Elvira Vidal. En la mateixa línia que Vidal, el conseller del PSC Mario Soler recorda que aquests són criteris bàsics i no específics, ja que aquests últims queden configurats en les bases de cada convocatòria de concurrència competitiva. «Hi ha hagut força consens entre tots els partits en el disseny de l'ordenança», afegeix Soler.La normativa també evita que puguin demanar ajuts «persones condemnades per sentència judicial o resolució administrativa», tal com posa de manifest Vidal. A més, la consellera explica que ara es defineixen millor, «per seguretat jurídica», les tipologies de subvencions, que poden ser per concurrència competitiva, nominatives, en forma de premis o en espècies (com seria la cessió de materials).La modificació neix arran de les recomanacions recollides en una auditoria del 2020, emesa pel servei de control financer. «Una de les assignatures pendents era reforçar la transparència i l'objectivitat en l'atorgament de subvencions per assegurar que no sigui arbitrari», resumeix la consellera Vidal. Un altre dels objectius, tal com indica el consistori, és «motivar, acreditar i justificar l'import de les subvencions nominatives que s'inclouen en el pressupost».«És necessari saber que els diners públics s'utilitzen correctament», exposa Soler, qui també insisteix a oferir suficients facilitats a la ciutadania per flexibilitzar tots els tràmits. En aquesta línia, la portaveu de Ciutadans, Lorena de la Fuente, considera que s'han d'agilitzar els processos de concessió i justificació de les subvencions.Al seu torn, la portaveu d'En Comú Podem, valora positivament la feina dels tècnics municipals per assessorar i ajudar qui ho necessiti. «Són molt oberts», expressa. Ara, l'esborrany, que es troba en línia amb la llei estatal, estarà en procés d'exposició pública fins al 17 d'abril per a tothom que vulgui fer aportacions. La previsió és que pugui estar aprovada definitivament abans d'estiu.