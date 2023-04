La RSAT proposa descentralitzar el turisme creant circuits culturals per la Part Baixa de Tarragona

El president de l'Arqueològica insta els agents turístics a descongestionar el nucli antic

«Gairebé tot el turisme es concentra a la Part Alta, però tenim més patrimoni històric per descentralitzar el pol d'atracció al nucli antic», expressa el president de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT), Joan-Vianney Maria Arbeloa.Per descongestionar aquesta part de la ciutat, sobretot de cara a l'estiu, considera que s'han de potenciar altres espais. Per aquest motiu, insta els operadors turístics a generar circuits i visites per la Part Baixa i a les administracions públiques a fomentar-los.El Fòrum de la Colònia, la Necròpolis paleocristiana i el Teatre romà són alguns dels llocs que considera que podrien formar part d'un nou itinerari, així com les Termes de Sant Miquel. «Són propietat privada, però es podria intentar recuperar-les i fer un projecte a llarg termini», expressa Arbeloa. També esmenta altres zones que es podrien recuperar, com les restes romanes del carrer de Francesc Bastos. En qualsevol cas, considera que les rutes es podrien fer amb els elements actuals des d'avui mateix.El president de la RSAT, a banda de proposar els agents turístics crear itineraris més enllà de la Part Alta, també pensa que les administracions públiques haurien de fomentar aquesta descentralització. «Si no passa com al museu del Louvre, on hi ha més obres interessants, però et trobes gairebé tothom davant de», exemplifica. «A la Part Alta els turistes es troben tots en el mateix lloc a la mateixa hora, sobretot al matí», afegeix.Alhora, Arbeloa creu que és normal que el nucli antic sigui el principal pol d'atracció de visitants, però no l'únic. «És lògic que es promocioni, per la gran concentració de patrimoni, però hi ha altres elements interessants que passen més desapercebuts. Es tracta de racionalitzar les visites, tant les que són amb guia com les que són de manera independent», exposa.Precisament, els veïns del barri del Port, en el marc del procés participatiu del pla integral de la Part Baixa, van demanar la recuperació, preservació i integració als circuits turístics del patrimoni cultural, històric i industrial de la zona.La creació de rutes a la Part Baixa és una de les apostes del conseller de Patrimoni Històric, Hermán Pinedo, tal com va assenyalar fa unes setmanes. D'altra banda, el candidat a l'alcaldia del PSC, Rubén Viñuales, també va proposar generar un itinerari, que comencés a la Necròpolis i acabés al Teatre romà. Alhora, apuntava que vol recuperar la Font dels Lleons, tot i que, en aquest sentit, Pinedo va subratllar que l'operació, avui dia, és inviable perquè valia al voltant d'un milió d'euros perquè està en terrenys privats.