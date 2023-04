Els carrers de la Part Alta de Tarragona s'omplen de gent per la processó dels Natzarens

L'acte es va dur a terme amb un itinerari entre la Rambla Vella i l'església de Sant Francesc

Actualitzada 05/04/2023 a les 08:01

Els actes duraran fins dissabte

La Part Alta de la ciutat de Tarragona va viure ahir una nova jornada de celebració de la Setmana Santa, amb la processó dels Natzarens com l'acte central del Dimarts Sant, i que va guanyar-se les mirades de la ciutadania. Organitzat per la Reial Germandat de Jesús Natzarè, la processó va consistir en un itinerari des de la Rambla Vella fins a arribar a l'església de Sant Francesc, on es va dur a terme la cerimònia de clausura.Concretament, l'homenatge religiós va passar per la Rambla Vella, Portalet, plaça de la Font, Cós del Bou, Baixada de Peixateria, plaça del Rei, Santa Anna, plaça Fòrum, Merceria, Major, Baixada de Misericòrdia, plaça Font, Portalet, i Rambla Vella, fins arribar finalment a l'església de Sant Francesc.Hi van participar un escamot dels armats de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, els tres passos –El Cirineu, Jesús Natzarè i Jesús és despullat de les seves vestidures–, un grup de penitents amb la creu al coll i el Sant Crist, acompanyats pel Cor d'Aspirants, la Banda Infantil de Timbals, la banda de cornetes, gaites i timbals de la Germandat i una formació musical de ministrers, amb motiu afegit del 120è aniversari de la creació de la congregació tarragonina.A més a més, una hora abans, la germandat va dur a terme des de l'església de Sant Francesc (Rambla Vella) la seva tradicional missa i viacrucis, en sufragi dels membres dels Natzarens morts durant l'any 2022.La Setmana Santa a Tarragona durarà fins aquest pròxim dissabte 8 d'abril, amb l'ofici de Lectura i Laudes, la processó de la Mare de Déu de la Soledat i la Vetlla Pasqual del capítol de la Catedral com a actes de cloenda de la festivitat cristiana a la ciutat.Pel que fa al dia d'avui, des de l'església de Sant Joan, a les 19.45 h. començarà l'itinerari de la processó del Dolor de la Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió, que enguany travessa la plaça de Mitja Lluna, i els carrers del Gasòmetre, Soler, plaça Corsini, Canyelles, Rambla Nova, Unió i Mitja Lluna.Hi participaran els Armats de la Confraria de la Creu de Torredembarra, seguits dels cinc passos corresponents al Rosari del Dolor: L'oració de Jesús a l'Hort (Associació La Salle), La Flagel·lació (R. i V. Congregació de la Puríssima Sang), Ecce-Homo (Germandat del Sant Ecce-Homo), El Cirineu (Reial Germandat de Jesús Natzarè) i Jesús de la Passió i Sant Crist (Germandat de N. P. Jesús de la Passió).