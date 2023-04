El Banc d'Espanya centra la primera gran picabaralla de la precampanya a Tarragona

Ballesteros titlla de fracàs la no obtenció dels Next Generation, mentre que Fortuny indica que s'estan preparant al·legacions

Actualitzada 05/04/2023 a les 07:16

MÉS INFORMACIÓ El projecte del Banc de la Ciència i del Coneixement de Tarragona no obté els fons europeus

MÉS INFORMACIÓ Tarragona cercarà altres vies de finançament pel Banc d'Espanya

Diferents reaccions

El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar ahir el decret de convocatòria de les eleccions municipals, donant el tret de sortida, de manera oficial, a la precampanya electoral.Unes hores abans, el dilluns a la tarda, Tarragona rebia la notícia que el projecte per a recuperar el Banc d'Espanya i convertir-lo en el Banc de la Ciència i del Coneixement no ha estat seleccionat per rebre els 3,2 milions d'euros dels fons europeus Next Generation.Això ha encès l'inici d'aquesta precampanya, provocant la primera gran picabaralla, que ha tingut com a grans protagonistes el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Jordi Fortuny, i el conseller municipal del PSC i exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.El primer a colpejar ahir va ser el bàndol socialista. Ballesteros va afirmar que «és l'enèsim fracàs» del govern de Pau Ricomà, alcalde de Tarragona. A més, considera que l'Ajuntament «no es pot excusar en els tècnics, el passat, Madrid ni Brussel·les».L'exalcalde va recordar que la proposta del Banc de la Ciència i del Coneixement la van impulsar els socialistes –abans anomenada–, i que en 2019 es van aconseguir gairebé 2 milions d'euros dels fons Feder. Fent referència a aquests ajuts, va titllar de «gravíssim» que el govern els hagi perdut i va lamentar la seva «obsessió perquè aquest no fos el projecte de Ballesteros que inaugura Ricomà».Jordi Fortuny no va dubtar a respondre a les declaracions de l'exalcalde de Tarragona, les quals considera que són «irresponsables i electoralistes». L'edil apuntava que «més de 500 ajuntaments», alguns socialistes, han quedat fora de la convocatòria dels Next Generation. «Són uns fracassats? Considero que no», expressava.Fortuny va explicar que es tracta d'una convocatòria per a una subvenció de concurrència competitiva a la que s'han presentat 880 projectes i només 181 entitats han sigut escollides. El primer tinent d'alcalde, indicava, però, que la llista que es va publicar dilluns és «provisional» i que els tècnics estudiaran l'informe que justifica la puntuació rebuda per preparar les al·legacions pertinents.Tot i que Ballesteros assegurava que el projecte que va presentar el PSC en el seu dia estava «molt ben treballat i era sòlid», Fortuny afirmava que, quan van entrar al govern, «no hi havia projecte, només un dibuix, un avantprojecte». L'edil va detallar que no va ser fins que es va fer el projecte executiu «quan de veritat es va calcular el cost real» de l'actuació.El document es va presentar l'agost del 2021 i hi constava un pressupost de 7,2 milions d'euros, una quantitat força allunyada dels gairebé 4 milions que va anunciar inicialment Ballesteros en el 2019. Arran d'això, el govern va buscar més vies de finançament, com la dels Next Generation. Pel camí, però, no van poder conservar els Feder «per terminis i capacitat econòmica».Des de l'Ajuntament descarten assumir el 100% del cost d'aquest projecte: «Seria una irresponsabilitat brutal». Fortuny assegurava que es vol recuperar aquest espai per a la ciutadania però no a compte d'endeutar més l'Ajuntament: «No volem tenir un altre Jaume I».Responent a les paraules de Ballesteros sobre que el que ha succeït «li hauria de costar la cadira a algú», el conseller va declarar que hauria d'haver sigut l'exalcalde «el que l'hauria d'haver deixat fa temps». «No és la persona més apropiada per parlar de fracàs», fent referència a fets com l'ajornament dels Jocs Mediterranis.El conseller Hermán Pinedo també va voler dir la seva, criticant el «fum venut pels socialistes» amb el projecte que van presentar el 2018. A més recordava que, el 2010, quan l'Ajuntament va aconseguir la cessió del Banc d'Espanya i Ballesteros va penjar una pancarta que deia «Ja és nostre!».També es va referir a aquesta el candidat a l'alcaldia de Junts per Catalunya, Jordi Sendra, qui afirmava que els socialistes no van fer res respecte a aquest espai durant els seus anys de mandat. A més, va recriminar al PSC que tanqués l'antiga Oficina de Projectes.Sendra també va carregar contra el govern de Ricomà per la pèrdua dels 2 milions d'euros dels Feder i els 3,2 dels Next Generation: «són uns incompetents». Des de Junts, descarten el projecte del Banc de la Ciència i del Coneixement i aposten perquè l'immoble albergui l'Oficina de Turisme.La portaveu de Ciutadans, Lorena de la Fuente, també defensa que el Banc d'Espanya s'ha de convertir en el Patronat Municipal de Turisme. A més, afirma que la gestió feta durant els darrers mandats demostra la «manca de lideratge» del PSC i l'actual govern.El conseller municipal del PP, José Luis Martín, ha sigut més dur amb Ricomà: «Un cop més es mostra la incompetència d'aquest govern, que ha deixat perdre els ajuts». «En els quatre anys, ningú ha assumit responsabilitats quan hi ha hagut un fracàs, i no sembla que canviaran ara aquesta dinàmica», indica.Des d'En Comú Podem lamenten que el govern hagi perdut «una oportunitat històrica». «ERC no és tan diferent del PSC, els macroprojectes els perden i jugar al casino té aquestes coses, quasi sempre es perden calés», afirmen des del grup municipal. D'altra banda, creuen que el Banc d'Espanya ha d'esdevenir «el gran espai cívic del centre».