«Dimiteixo de la presidència de la Via-T per decisió pròpia»

Minguella va deixar el càrrec com a president de la Via-T a causa de les crítiques rebudes pel seu suport unilateral a Tarragona Creix

Actualitzada 04/04/2023 a les 21:03

La setmana passada va néixer Tarragona Creix, una iniciativa creada amb l'objectiu d'«aturar la decadència de la ciutat», i que comptava amb el suport de la Via T, entre d'altres. La decisió d'adherir-s'hi va ser unilateral pel seu president, Salvador Minguella, un fet que li va provocar rebre moltes crítiques internes, ja que molts dels seus membres no compartien la campanya publicitària de la nova entitat, que utilitzava dos nens refugiats de la Gran Depressió dels anys 30 per simbolitzar la decadència de la ciutat. A causa de les pressions internes, Minguella, un dia després d'haver donat suport públic a Tarragona Creix, va anunciar la seva dimissió de la presidència de la Via-T.— Inversemblant. Aquesta plataforma el que volia era generar polèmica, perquè creiem que Tarragona necessita una espenta per dur a terme una política que basada en el consens, ens permeti créixer i avançar. Sense creixement les ciutats es queden enrere. Els polítics veuen sempre coses diferents depenent de si estan al govern o formen part de l'oposició. La majoria s'ha quedat amb la foto dels dos nens, que pot ser més o menys polèmica, i fer això és un error, ja que llavors es tapa el realment important aquí, que són les intencions de la plataforma, basades en un ampli decàleg on es poden conèixer tots els punts que es volen treballar, amb l'objectiu de dissenyar un futur millor per la ciutat. Animo a la gent que el consulti.— Cadascú té el seu criteri en aquestes coses, i el respecto, però crec que s'ha interpretat malament. La plataforma no és partidista ni té la intenció d'atacar cap col·lectiu. Segurament si no estiguéssim gairebé ja en època d'eleccions, no hi hagués hagut tant rebombori, però, d'altra banda, també és el que es buscava, sacsejar l'opinió pública per prendre mesures. Era el moment adequat per tirar-ho endavant.— A hores d'ara canviaria la foto. Si la foto és un impediment perquè no es parli del fons, de parlar del que s'ha de parlar, doncs s'ha de canviar. S'ha d'escriure sobre el que realment importa, com són els punts en els quals es basa la plataforma, per què si ens centrem en la resta de coses no en treure'm res de bo, només retrets i atacs que no ens ajuden.— Sincerament, em van sorprendre, però les entenc perfectament. Tot això em deixa bastant fred i em produeix tristesa, perquè veig que no avancem. Ens centrem en els nens i no en reflexionar sobre per què Tarragona està en aquesta situació.— La majoria de les decisions a l'associació es prenen de la mateixa forma. Ho vaig parlar amb la dinamitzadora de l'entitat i li va semblar bé. A Jaume Climent només el conec d'un cop, que és quan vam anar a dinar, i em va agradar el que em deia, així que vaig considerar que donar suport a aquesta nova entitat era el més adient per donar ressò a les coses que ens preocupen.— Vist com ha acabat tot, perquè hauria d'haver-ho consensuat més amb la resta dels socis de la Via-T. Després d'aquesta polèmica vaig considerar que era el moment de fer un pas al costat i que una altra persona assumeixi la presidència. És una decisió que vaig prendre jo sol, sense consultar-ho amb ningú. De totes maneres, continuaré col·laborant igualment dins l'entitat en tot el que faci falta.— No hi ha una planificació estratègica pel comerç. Porto quasi dotze anys a la Via-T, i cada vegada que hi ha hagut un canvi de govern, hem hagut de començar de zero tota la feina que havíem avançat amb l'anterior junta. Aquesta falta de consens i entesa provoca que el comerç en surti perjudicat, només cal veure tots els comerços que estan tancant. S'han d'assentar unes bases perquè el comerç de la ciutat pugui millorar i créixer.— Aquest POUM només compta amb la meitat del suport parlamentari, quan l'anterior només tenia un vot en contra. Per tant, creiem que s'hauria de reformular. S'ha arreglat el carrer Canyelles, el que considerem que és un encert, ja que dona més protagonisme a la gent i als establiments, però queda molta feina a fer. La rambla, per exemple, està molt deixada, hi falta llum. A més, el tema del preu dels pàrquings el portem arrossegant des de fa molt de temps. Totes aquestes coses s'haurien d'abordar d'una altra manera. Sense comunicació no anem enlloc.— Vetllar pel petit comerç. Que es faci un pla estratègic per impulsar aquest sector. Hem de mirar de no quedar-nos enrere com a ciutat, cosa que ja creiem que ens passa des de fa anys.