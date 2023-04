Comencen les obres de fonamentació del nou Hospital Viamed Tarragona

Es preveu que els treballs finalitzin durant l'estiu

Actualitzada 05/04/2023 a les 09:53

MÉS INFORMACIÓ Viamed Salud col·loca la primera pedra del seu nou hospital a Tarragona

Les obres d'adequació del terreny on s'aixecarà el nou Hospital Viamed Tarragona s'estan desenvolupant a bon ritme. Des del seu inici el passat 12 de gener, quan es va col·locar la primera pedra, s'han avançat les primeres tasques, corresponents al moviment de terres i fonamentació.En primera etapa, duta a terme per OHLA, s'ha excavat la zona per al buidatge fins al nivell de soterrani del futur edifici. Fins al moment, s'ha calculat que durant aquestes excavacions s'han mogut un total de 35.000 m3 de terres. També s'ha executat una pantalla de pilons amb una longitud total de 652 m que actua per a la contenció de la terra al perímetre, un treball realitzat des de la superfície que permet no envair terrenys adjacents. En total, s'han executat 93 pilons de 7 m de profunditat mitjana. La resta del sistema de contenció perimetral es basarà en murs de contenció executats a dues cares.Un cop conclosos aquests treballs, s'iniciaran les sabates de fonamentació que serà la base de la futura estructura de la contenció perimetral i de l'hospital. En aquest sentit, el ritme d'evolució de les primeres intervencions indica que el transcurs de les obres del nou Hospital Viamed Tarragona s'està desenvolupant dins dels terminis establerts i es preveu que els treballs associats al moviment de terres i fonamentació, previs a l'aixecament de l'estructura, finalitzin durant l'estiu.El nou equipament de Viamed Salud ocuparà una superfície construïda de 15.000 m2 i comptarà amb espais diàfans i llum natural per afavorir la confortabilitat del pacient. Així, el nou centre prioritzarà la humanització i qualitat dels ambients hospitalaris i ampliarà la cartera de serveis que Viamed ja ofereix des de fa molts anys a la regió.