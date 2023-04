Santi Castellà a Puig: «Sobta que vulguin la cessió de l'N-240, quan la van excloure fa dues setmanes»

El subdelegat del Govern no entén que l'Ajuntament no proposés la creació del vial en la darrera reunió amb l'Estat

La no inclusió de l'N-240 en el darrer acord del traspàs de carreteres està portant cua. El subdelegat del Govern, Santiago Castellà, ha volgut dir la seva respecte a aquest tema després que el conseller de Territori, Xavier Puig, declarés a Diari Més que l'Ajuntament de Tarragona vol iniciar una nova negociació amb l'Estat per crear un vial a l'N-240 que faciliti un futur traspàs d'aquesta carretera. «Sobta que ara vulguin la seva cessió, quan van ser ells els que la van excloure de l'acord fa dues setmanes», expressa sorprès Castellà.El subdelegat del Govern no entén que l'Ajuntament faci pública la proposta ara i no el passat 17 de març, durant la reunió que va mantenir l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, amb el secretari general d'Infraestructures, Xavier Flores, i el mateix Castellà.Aquell dia, el consistori i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) van presentar l'acord definitiu per al traspàs de 15 quilòmetres de l'N-340, l'N-340b i la T-11. «L'N-240 estava en el paquet i és l'Ajuntament qui diu de treure només aquesta», afirma Castellà, qui comenta que el que volen negociar ara es podria haver fet durant aquella trobada.Castellà apunta també que l'Ajuntament hauria d'haver comunicat primer a l'Estat que volen reobrir les negociacions, ja que assegura que no en tenien constància fins ahir. D'altra banda, el subdelegat explica que durant la reunió no es van especificar les raons per les quals es va excloure l'N-240 de l'acord, tot i que Puig va explicar que no es va aconseguir la cessió perquè no es podia justificar que era una carretera urbana. De fet, per aquesta raó volien demanar al govern espanyol la creació d'un vial per a vianants i bicicletes.En aquest sentit, Castellà creu que això pot fer que la ciutadania pensi que «la pilota està sobre la teulada de l'Estat». Tot i això, el subdelegat del Govern assegura que l'Estat està obert a una tercera fase de traspàs de carreteres, però creu que s'hauria d'haver plantejat d'una altra manera. «La voluntat per part nostra no pot ser millor», assegura Castellà.