L'acte va comptar amb la participació del pas del Crist de les 7 Paraules i els ministrers de La Salle

Actualitzada 04/04/2023 a les 12:42

Un any més la Setmana Santa tarragonina va celebrar pels carrers de la Part Alta de la ciutat el Via Crucis Processional amb la participació del pas del Crist de les 7 Paraules i la banda de ministrers del Col·legi La Salle.Amb el Portal del Carro com a punt de partida, l'acte va consistir en un itinerari a través de l'Arc de Sant Llorenç, Pla de Palau, Mare de Déu del Claustre, Escrivanies Velles, Pla de la Seu, Nou del Patriarca, Plaça Pescateries Velles, Mercè, Plaça de Sant Antoni, Descalços, Arc de Sant Llorenç, fins a tornar al Portal del Carro. La processó va estar organitzada per l'Associació La Salle i Reial Congregació del Venerat Cos de Jesucrist en el Descendiment de la Creu, i acompanyada per la Il·lustre Confraria de Sant Magí Màrtir de Barcelona.Pel que fa al dia d'avui, a les 19 h. es durà a terme la missa i el via crucis dels Natzarens a l'Església de Sant Francesc (Rambla Vella), en un acte organitzat per la Reial Germandat de Jesús de Natzarè, i en commemoració dels difunts membres de la germandat durant l'any passat.Una hora més tard, a més, la Germandat celebrarà la processó dels Natzarens, amb la participació dels armats de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang, els passos del Cirineu, Jesús de Natzarè i Jesús despullat de les seves vestidures, un grup de penitents amb la creu al coll i el Sant Crist, acompanyats pel Cor d'Aspirants, la Banda Infantil de Timbals i de cornetes i gaites de la Germandat, i una formació musical de ministrers.L'itinerari començarà a la Rambla Vella, i passarà pels carrers del Portalet, plaça de la Font, Cós del Bou, Baixada de Peixateria, plaça del Rei, Santa Anna, plaça Fòrum, Merceria, Major, i Baixada de la Misericòrdia fins a arribar novament a l'Església de Sant Francesc. Els actes de Setmana Santa a la ciutat s'estendran fins aquest pròxim dissabte dia 8 d'abril.