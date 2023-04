El Govern elimina la frontera entre la zona nudista i la tèxtil a la Savinosa de Tarragona

La platja passarà a ser d'ús mixt, el que significa que els usuaris podran exercir totes dues pràctiques des d'una punta a l'altra

Actualitzada 04/04/2023 a les 12:41

Vetllar per la convivència

La platja de la Savinosa passarà a ser, a partir d'aquesta temporada, d'ús mixt. Nudistes i tèxtils han compartit històricament aquest espai, però sempre ho han fet amb zones separades per cada grup. Això, però, canviarà en les pròximes setmanes, quan l'Ajuntament col·locarà el nou cartell que eliminarà la frontera que els dividia.«Creiem que és una platja on ja està molt consolidat l'ús mixt i que no tenia sentit la delimitació», indica la consellera de Medi Ambient, Eva Miguel. Segimon Rovira, president de la Federació Naturista-Nudista de Catalunya (FNNC) i de l'Associació Club Català de Naturisme, ha mostrat la seva satisfacció per aquest canvi, que s'ha demanat «des de fa anys».«Els tèxtils van a la part nudista i no hi ha problema, però quan som nosaltres els que passem per la seva zona sempre hi ha problemes», lamenta Rovira, qui assegura que en alguna ocasió se'ls ha arribat a «increpar».L'estiu passat, van decidir traslladar aquesta problemàtica a l'Ajuntament per trobar una solució. «Som partidaris de la convivència entre nudistes i tèxtils», afirma el president de la FNNC. És per això que veu amb bons ulls que la platja de la Savinosa sigui mixta de punta a punta.Una altra de les raons que ha portat al Govern a prendre aquesta decisió és que cada cop hi ha menys espai a la zona nudista, que queda al cantó de llevant. «La regressió del litoral ha afectat tota la part destinada a aquesta pràctica, s'estava quedant sense sorra», detalla Miguel.D'aquesta manera, tèxtils i nudistes gaudiran del mateix espai. Encara no s'ha posat el nou cartell que farà efectiu aquest canvi, però la previsió és que es col·loqui durant les pròximes setmanes, quan s'aprofitarà també per renovar diferents cartells de les platges de Tarragona.Xavi C., naturista i usuari habitual de la platja de la Savinosa, celebra que aquesta passi a ser completament d'ús mixt. Això sí, es mostra certament preocupat per com seran els primers dies sense aquesta divisió entre nudistes i tèxtils: «No sabem com reaccionarà la gent, ho haurem de veure».En aquest sentit, Rovira creu que no hi haurà cap problema, tot i que és conscient que algunes persones no hi estaran d'acord. Alguns defensaran que la Savinosa ha de ser nudista, mentre que d'altres voldran que continuï la separació entre els dos grups. «La idea és fer pedagogia explicant a la gent aquest canvi», comenta.«Enteníem que aquí podien conviure les dues pràctiques i que la petició per part de l'associació era completament lícita, per això com a govern municipal hem portat endavant aquesta iniciativa», explica la consellera de Medi Ambient. Miguel tampoc creu que es pugui produir cap mena de problema, «de totes maneres, l'Ajuntament vetllarà perquè nudistes i tèxtils puguin desenvolupar les seves activitats amb normalitat».D'altra banda, l'edil apunta que qualsevol persona que no se senti còmoda en la Savinosa, pot triar moltes altres platges perquè «tenim la sort que, a Tarragona, n'hi ha moltes i de molt bona qualitat». L'edil considera que «tothom pot trobar el seu espai».