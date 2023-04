Una trentena de formacions formaran part de la 28a edició del Dixieland a Tarragona

El festival se celebrarà del 28 d'abril al 14 de maig en diferents racons de la ciutat

Actualitzada 03/04/2023 a les 14:39

La 28a edició del Dixieland Festival de Jazz de Tarragona farà arribar la música jazz a tots els racons de ciutat del 28 d'abril al 14 de maig. Fins a 30 formacions i 180 músics participaran en aquesta edició, que compta amb 32 activitats entre concerts, sessions balls, xerrades i tallers entre d'altres, escampades per 19 espais diferents de Tarragona.El Festival vol potenciar l'intercanvi i la interacció entre les diferents disciplines properes al jazz tradicional, incentivar la creació de nous espectacles i nous repertoris així com potenciar el talent artístic de les comarques tarragonines prioritzant l'originalitat dels espectacles i la rellevància dels artistes.La consellera de Cultura, Inés Solé, ha posat en valor, «l'aposta del festival per les activitats de carrer, adreçades al públic familiar així com per les audicions escolars gratuïtes adreçades als alumnes de primer cicle de totes les escoles tarragonines.El director del festival, Kike Colmenar, ha detallat que «el cartell d'aquesta edició està farcit d'una selecció acurada d'artistes de talent local de les nostres comarques, nacionals i internacionals cercant un equilibri i la millor representació d'estils de jazz, instrumentacions, formacions i sonoritats».Les entrades ja estan a la venda des d'aquest mateix dilluns per entrades.tarragona.cat . Les invitacions a tots els espectacles amb aforament limitat estaran disponibles a la mateixa web a partir del 19 d'abril.El programa comptarà amb aniversaris de dues formacions musicals de gran recorregut nascudes a partir del festival Dixieland. I és que l'Small River Brass Band, formació de músics i actors del Camp de Tarragona, celebrarà el seu 25è aniversari amb un concert extraordinari al Teatre Tarragona on participaran tots els músics que al llarg de la seva història han integrat aquesta formació, que donarà donant així el tret de sortida al festival el 28 d'abril. L'altre celebració arribarà de la mà de la TGN Big Band, que enguany fa 10 anys, i ho celebra fent un concert de Dames del jazz amb la cantant Susana Sheiman.Alguns dels artistes destacats a nivell internacional són Xavi Torres, pianista tarragoní i un dels músics amb més projecció al panorama jazzístic europeu; la cantant i rebel del soul Koko-Jean& the Tonics; el cubà Carlos Sarduy, espectacular trompetista i percussionista, pianista i compositor que ha col·laborat amb artistes com Chucho Valdés, Bebo Valdés i Ojos de Brujo, entre molts altres; i els artistes Magalí Sare & Manel Fortià, que experimenten i descomponen cançons populars i tradicionals de la península Ibèrica i Sud-Amèrica.El 30 d'abril, Dia Mundial del Jazz, el Centre Cultural Antic Ajuntament esdevindrà un escenari obert on aniran passant les principals formacions tarragonines. També hi estaran artistes com Xavier Pié i MACC i The Manouches, que presentaran nou disc, Noémie Delavennat i Richard White, T-Dow i Laz.Arte Trio. Per aquesta edició també passarà el bon ritme amb les sessions de ball i tallers de lindy-hop amb formacions com la Swing Airlines i els seus músics del Camp de Tarragona amb un àmplia trajectòria en música de ball.Cal destacar la participació de les big bands de les escoles de la ciutat com la Big Band BUMT, formació instrumental de l'Associació de la Nova Escola de la Banda Unió Musical de Tarragona i la Yamaha Band, presentant Lucía Sáez, de la Yamaha Music School Tarragona, així com els tallers i sessions de ball a càrrec d'escoles de dansa tarragonines com Swing is in the Air, Adele, Artis o ATGN.A més, els Xiquets de Tarragona oferiran un matí de Dixieland en família, els concerts als locals dels Xiquets del Serrallo i de la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els vermuts de la Sala Trono, el Casal Popular Sageta de Foc i la Pèrgola del Serrallo, on gastronomia, música i dansa aniran de la mà.La Capsa de Música serà la seu de dos concerts adreçats al públic més jove, amb la Hip-Horns Brass Collective, músics que han col·laborat amb els rapers i cantants del país, com Nathy Peluso o C. Tangana. I el grup revelació femení Faneka, que des de la profunditat de l'oceà del folk han aconseguit triomfar per tot el territori espanyol.