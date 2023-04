Una nova eina permetrà seguir els resultats de les eleccions municipals de Tarragona

Permetrà veure tant les dades de participació, com l'escrutini, distribuïdes per zones, així com altra informació pràctica

Els serveis TIC de l'Ajuntament de Tarragona han estat treballant els darrers mesos en una nova plataforma de gestió de les eleccions a la web municipal que permetrà fer a la ciutadania un seguiment de les eleccions municipals del 28 de maig i consultar-ne els resultats amb estadístiques visuals i detallades per zones.A la pàgina web tarragona.cat/eleccions de l'Ajuntament, els usuaris podran consultar el llistat de candidats i candidates de cada candidatura, tots els col·legis electorals ubicats en un mapa i fer-ne cerques, saber on els toca votar, conèixer les dades de participació i els resultats de les eleccions actuals i històriques, així com altres informacions rellevants al voltant dels comicis, amb estadístiques visuals i detallades per zones.El conseller responsable de TIC, Jordi Fortuny, ha remarcat que «és una eina innovadora, perquè contindrà informació en temps real, la qual cosa converteix aquesta eina en un servei molt útil tant per a la ciutadania com per als mitjans de comunicació».Tota aquesta informació també serà accessible a la ciutadania a través del portal de dades obertes, que contindrà les dades històries dels resultats d'eleccions municipals per zones, des del 1983 fins a l'actualitat, tant de la participació com dels vots i els escons assolits per les diferents candidatures.