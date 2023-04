Signen un acord per recuperar i naturalitzar el torrent de la Móra de Tarragona

L'objectiu és que aquest torrent recuperi hàbitats d'interès natural, així com la connexió amb els espais naturals adjacents

Actualitzada 03/04/2023 a les 16:05

Una «suma de complicitats»

L'Ajuntament de Tarragona, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'associació ambiental La Sínia han signat aquest dilluns un conveni de col·laboració mitjançant el qual s'arriba a un acord de custòdia fluvial que assumirà La Sínia i que permetrà la recuperació i naturalització del torrent de la Móra.L'objectiu és que aquest torrent recuperi hàbitats d'interès natural, així com la connexió amb els espais naturals adjacents –el bosc de la Marquesa, la platja i la punta de la Móra. L'actuació es durà a terme en l'espai natural comprès entre el Mas d'en Sorder i la platja de la Móra.Mitjançant aquest acord, les tres parts es comprometen a col·laborar de manera conjunta en la realització d'activitats d'interès general de defensa del medi ambient, de protecció, difusió, sensibilització i educació ambiental sobre el domini públic hidràulic degradat i els seus ecosistemes associats.Pel que fa concretament al torrent de la Móra, a través d'aquest acord de custòdia La Sínia posarà en marxa actuacions de conservació i millora de l'ecosistema fluvial, de diagnòstic i avaluació de l'estat dels rius, restauració del patrimoni cultural i de foment de l'ús públic i activitats de participació, sensibilització i divulgació dels valors de l'espai fluvial.«La setmana passada vam signar el conveni de col·laboració per la preservació i renaturalització de la plana del Vinyet i avui fem el mateix amb el torrent de la Móra» ha manifestat durant l'acte de signatura del conveni l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, qui ha celebrat la «suma de complicitats» que han fet possible «defensar i recuperar espais naturals de Tarragona amb gran potencial».Ricomà ha recordat també que el conveni és una primera pedra per a la intervenció amb Fons Europeus Next Generation EU que es va presentar al gener, i que, dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí , preveu la inversió de més d'1 MEUR –d'una subvenció de 3,5 MEUR totals— per a la creació d'una infraestructura antidesbordaments que permetrà regular els cabals que arriben al canal de la Móra.Per la seva banda, la consellera de Medi Ambient de l'Ajuntament, Eva Miguel, ha destacat «la unió i la col·laboració de lesadministracions, les entitats ecologistes i la societat civil per recuperar i salvaguardar aquest curs d'aigua, recuperant-ne hàbitats d'interès natural, així com la connexió amb els altres espais naturals de gran valor com són el bosc de la Marquesa i la platja i la punta de la Móra».Des de l'associació ambiental La Sínia, la presidenta, Raquel Córdoba, ha volgut destacar que el conveni és el fruit de «molt de temps de treball conjunt amb l'Ajuntament i l'ACA», mentre que el cap d'Unitat Inspecció i Control de l'ACA a Tarragona, Carlos San Vicente, ha destacat que les cessions de custòdia fluvial «són part de la política de l'ACA, que hi dona suport i facilita les tramitacions».