Rubén Viñuales vol recuperar la figura del regidor de barri

Actualitzada 03/04/2023 a les 12:47

El candidat a l'alcaldia de Tarragona, Rubén Viñuales, ha anunciat la voluntat del PSC de recuperar la figura del regidor de barri per reprendre el contacte directe amb els tarragonins i les tarragonines i fer visibles les seves demandes. «S'ha de dur a terme una escolta activa dels problemes reals de la ciutadania. Per aquest motiu, volem recuperar la figura del regidor de barri», ha explicat el socialista. Viñuales ha afirmat que aquesta proposta és una demanda de les diferents entitats veïnals de la ciutat, en contraposició al projecte fracassat dels Consells de Districte, que segons les associacions, no s'adequaven a les necessitats de Tarragona.Les i els socialistes, també han avançat les àrees de govern que portaran els quatre primers de la llista. Pel que fa a la número dos, Montse Adán, aglutinarà les àrees de comerç i turisme per promocionar la marca de ciutat. «L'objectiu és aconseguir generar nova activitat econòmica i llocs de treball de qualitat, perquè realment aquesta riquesa reverteixi en la ciutat i poder dur a terme polítiques socials i de transformació real per millorar la vida dels tarragonins i les tarragonines», ha explicat Viñuales.L'actual conseller del PSC, Berni Álvarez, serà el que encapçalarà l'àrea d'esports i salut, amb una partida específica per potenciar el turisme esportiu de la ciutat. «L'Anella Mediterrània ha de ser un referent de model esportiu a l'Estat i, per això, necessitem partides exclusives i personal dedicat a la calendarització d'esdeveniments esportius, perquè Tarragona sigui seu dels que puguem ser líders». Álvarez ha explicat que l'esport serà una de les regidories claus d'aquest mandat, no només pel fet merament esportiu, com pot ser la millora de les instal·lacions esportives i potenciar l'esport base, sinó també des d'una vessant social i saludable.La número quatre a la llista del PSC i portaveu del grup municipal, Sandra Ramos, s'encarregarà de les àrees de Cultura i Festes per implementar el pla de biblioteques i que els centres cívics esdevinguin nous pols culturals i, així, aconseguir nous públics. «Tenim una xarxa d'entitats culturals molt potents a la ciutat i el que hem de fer és treballar colze a colze amb elles per potenciar-les. Els objectius bàsics i imprescindibles són implementar el pla de biblioteques i sobretot aconseguir que tots els teatres dels diferents centres cívics esdevinguin pols culturals de referència als barris i comptin amb una programació cultural plural i de qualitat, amb el propòsit d'aconseguir nous públics». A més, Ramos ha posat èmfasi en convertir el Carnaval de Tarragona en la festa major d'hivern de la ciutat, per atreure turisme i, especialment, per potenciar i visibilitzar la gran feina que duen a terme les comparses durant tots els mesos de l'any.