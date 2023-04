L'Ajuntament de Tarragona convertirà el solar del carrer Riu Glorieta en una plaça

Es consensuarà el projecte amb els veïns

Actualitzada 03/04/2023 a les 09:47

L'Ajuntament de Tarragona convertirà el solar del carrer Riu Glorieta del barri de Torreforta en una petita plaça per al gaudi i descans dels veïns. En aquest terreny de forma triangular hi havia un edifici, que el govern va expropiar i demolir, posteriorment. Des d'aquell moment, l'espai no s'ha aprofitat i, de fet, no és accessible per al públic, ja que està delimitat amb tanques d'obra, que permeten veure les males herbes que s'hi han acumulat. «Ara és un solar municipal deixat i brut, que no està en condicions», apunta el conseller de Territori, Xavier Puig.



És per això que des de l'Ajuntament estan preparant un projecte, en el que es tindrà en compte l'opinió i els suggeriments dels veïns del voltant, per donar-li una nova vida a aquesta parcel·la. «Està en una intersecció interessant, entre els carrers Riu Glorieta i Riu Fluvià», apunta el conseller, qui posa en valor la seva ubicació «entre l'entorn del Mercat de Torreforta i el del barri del Pilar». «Vam estar parlant amb els veïns de la zona per dignificar aquest espai i decidir què farem aquests mesos», apunta Puig. La idea és convertir aquest solar abandonat en una petita placeta amb zona enjardinada, amb uns arbres, bancs i zona de descans. A més, també es contempla col·locar una rampa d'accés. L'edil comenta que «si fes falta, es podria ampliar la vorera». D'altra banda, s'està consultant amb els residents dels edificis del voltant com es delimitarà l'espai entre la zona privada de la comunitat i la pública del parc, per evitar molèsties.