Els treballadors del Museu d'Història de Tarragona denuncien condicions laborals «precàries»

UGT assegura que l'obertura del nou projecte Porta Tàrraco agreujarà la situació de precarietat

Actualitzada 03/04/2023 a les 10:52

Els treballadors adscrits al Museu d'Història de Tarragona (MHT) denuncien que treballen en condicions «precàries» des de fa anys. La plantilla demana poder conciliar, que es respectin els dies de descans setmanal estipulats i que es compensin els festius treballats. Des d'UGT-Serveis Públics indiquen que la manca de plantilla provoca que el quadrant no es respecti i que el personal pateixi canvis d'horari sense l'antelació necessària, i sense rebre cap mena de compensació. A més, afirmen, que aquesta escassetat d'empleats s'ha agreujat amb la recent obertura del projecte Porta Tàrraco, la qual comporta, diuen, una «major precarietat».«L'Ajuntament pot presumir de gestionar els monuments romans, declarats Patrimoni de la Humanitat, un llegat viu sobre el qual s'assenta tota la història de la ciutat. Però no es pot vanagloriar de les condicions laborals dels treballadors que vetllen per aquest patrimoni i que, de cara als visitants, exerceixen d'amfitrions de la ciutat», remarquen en un comunicat els treballadors. Una problemàtica que, sostenen, es perpetua des de fa anys més enllà del «color polític» de l'equip de govern.Segons expliquen des d'UGT-Serveis Públics, l'Ajuntament no vol arribar a cap solució i s'empara en les «peculiaritats» del servei, les quals «mai» s'han pactat amb els representants dels empleats, i en un conveni «totalment obsolet i insuficient, especialment pels subalterns» dels equipaments culturals. A més, subratllen que el sindicat va formular una demanda judicial de conflicte col·lectiu contra el consistori tarragoní. «Només d'aquesta manera, després de les mesures cautelars imposades pel jutjat, els treballadors del MHT van aconseguir, no sense oposició, disposar d'un quadrant per facilitar la conciliació familiar», recorden.En paral·lel, afirmen que «un únic treballador» es fa càrrec de tot un recinte, tot i els «riscos» que comporta. I afegeixen que aquesta «escassetat de personal» s'ha agreujat amb la recent obertura del projecte Porta Tàrraco. Això, diuen, ha comportat una «major precarietat» i que equipaments com ara la Casa Canals tanqui durant les tardes del mes d'abril. «No hi ha prou personal, l'Ajuntament n'és conscient, però en lloc de formalitzar noves contractacions per reforçar la plantilla, ha decidit tancar serveis als visitants, i sabem que això anirà a més», sentencien.