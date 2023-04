El projecte del Banc de la Ciència i del Coneixement de Tarragona no obté els fons europeus

L'Ajuntament es mostra sorprès per la resolució provisional del ministeri i assegura que demanarà explicacions i presentarà al·legacions

Actualitzada 03/04/2023 a les 21:13

L'Estat ha descartat, de moment, l'atorgament de fons europeus per al Banc d'Espanya. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha publicat la resolució provisional de la convocatòria del programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics.L'Ajuntament de Tarragona va presentar fa temps el projecte per al Banc d'Espanya, el Banc de la Ciència i del Coneixement, per al qual havia demanat una subvenció per tal de finançar part dels 7 milions d'euros de pressupost. Tanmateix, la puntuació obtinguda (45,50 sobre 100) no ha estat suficient per ser entre els seleccionats.Ara, el ministeri espera les al·legacions i possibles renúncies abans de fer la resolució definitiva, tot i que Tarragona té per davant 159 projectes amb millor puntuació també descartats i els 181 beneficiaris provisionals.Al seu torn, l'Ajuntament es mostra sorprès davant la denegació, ja que «Tarragona va presentar un projecte madur, fins i tot amb el projecte executiu aprovat», expressen fonts municipals. Per aquest motiu, el consistori demanarà explicacions per la no selecció per part del govern i anuncia que presentarà al·legacions.Les mateixes fonts insisteixen a recordar que Tarragona ha aconseguit gairebé tots els fons Next Generation que s'ha proposat, cosa que l'ha convertit «en un dels municipis catalans amb més projectes aconseguits amb finançament europeu, fet que reforça encara més la sensació d'estranyesa».La proposta del Banc de la Ciència i del Coneixement pretén reformar l'antic edifici de la Rambla Nova, tancat des de fa vint anys, i convertir-lo en un espai de divulgació científica obert a la ciutadania. L'Ajuntament va perdre 1,9 milions d'euros de fons Feder per al projecte arran d'un sobrecost imprevist per arreglar problemes estructurals.El passat 29 d'abril, el ple va donar suport al projecte executiu de la iniciativa, així com la descatalogació parcial de l'edifici amb valor patrimonial, un requisit que era necessari per fer les obres corresponents. La intervenció plantejada inclou espais museístics, una cúpula a la terrassa i una cafeteria en la part posterior. La idea del Banc de la Ciència i el Coneixement és acollir conferències, trobades científiques i representacions teatrals, entre el conjunt de propostes plantejades.