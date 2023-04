El Govern proposarà a l'Estat la creació d'un vial a l'N-240 per facilitar la seva cessió

Negociarà amb l'Estat la urbanització d'aquesta carretera, que connecta Sant Salvador amb l'avinguda Andorra, per aconseguir-ne el traspàs

Els veïns de Sant Salvador han trobat a faltar la inclusió de l'N-240, que connecta el seu barri amb el centre de Tarragona, a l'acord de traspàs de carreteres entre l'Estat i l'Ajuntament, que ja està treballant per aconseguir-ne la cessió. «No va ser possible perquè jurídicament no s'ha pogut acreditar que sigui una via urbana», explica el conseller de Territori, Xavier Puig. Per solucionar-ho, proposaran «tant des del govern, com des del partit –ERC– a Madrid» que l'Estat urbanitzi l'N-240 amb la construcció d'un vial per a vianants, bicis i patins. L'edil apunta que no només volen obtenir el traspàs d'aquesta carretera, sinó també millorar la connexió entre Sant Salvador i el centre.



Negociar una tercera fase

Des de l'Ajuntament demanen la creació d'un vial amb una amplada mínima de 2,5 metres, que serà «un camí mixt per a bicicletes i vianants, perquè puguin anar de manera segura i segregada dels vehicles». Puig creu que és una acció necessària, ja que actualment hi ha persones que decideixen caminar pel voral de la carretera. De fet, des de l'Associació de Veïns de Sant Salvador ja apuntaven a finals de l'any passat que aquesta és «una de les reivindicacions històriques» del barri, perquè «o tens cotxe o agafes l'autobús. Si no, és pràcticament impossible anar al centre».La construcció del vial «implica en alguns trams una obra més modesta, perquè hi ha prou espai, mentre que en altres s'haurà d'ampliar la calçada». Segons Puig, es tracta d'una inversió que està molt més a l'abast de l'Estat, que no pas d'un ajuntament. «La nostra idea com a govern de ciutat és pressionar per arribar a un acord que a l'Estat li pot interessar. Tot i que ha de fer unes inversions, es podria treure de sobre el manteniment d'una altra via» assegura el conseller de Territori.«Tant si rebem la carretera com si no, el més important el que tots volem és que hi hagi una infraestructura que permeti el pas de persones», explica Puig qui sap que això implicarà una negociació. L'edil apunta que la construcció d'aquest vial podria donar peu a la cessió de l'N-240, que es va quedar fora en la segona fase pel traspàs de carreteres. Des del consistori apunten que no es va poder incloure perquè té molts quilòmetres de sòl no urbanitzat a ambdues bandes i té un accés directe a l'autopista. Puig afegeix que «no hi ha cap vorera ni pas de vianants que justifiqui un caràcter urbà». La creació d'aquest vial canviaria aquesta situació, obrint la porta a la negociació d'«una tercera fase, pensant només en l'N-240».«No cal esperar deu anys per fer-ho, ho podem fer ara», afirma el conseller, qui creu que han estat un govern que ha demostrat que és «capaç d'arribar a grans acords i som gent indicada per negociar això. Hem aconseguit que ens ho donin tot en perfecte estat de manteniment, pavimentació i il·luminació». Puig assegura que els sap «molt de greu» no haver obtingut l'N-240 perquè saben que a Sant Salvador s'espera molt, però indica que si l'haguessin aconseguit en aquesta segona fase «tampoc anava vinculada a cap obra i, per tant, no hauríem vist cap canvi en la carretera». Ara, volen obrir una tercera negociació que «impliqui unes millores per als veïns».