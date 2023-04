Salou celebrarà la XXII edició del torneig Mare Nostrum Cup 2023 del pròxim 6 al 9 d'abril

El consistori espera rebre enguany a 7.500 participants, amb 390 equips d'arreu del món

L'edició número 22 del Mare Nostrum Cup 2023 es desenvoluparà del 6 al 9 d'abril i aplegarà 390 equips de participants, entre 8 i 18 anys, i entre masculins i femenins. Estem parlant d'uns 7.500 jugadors, que aniran acompanyats d'entrenadors, delegats i familiars, la qual cosa suposa 18.000 persones més. Seran, doncs, unes 25.000 persones que pernoctaran al territori, en 11 hotels diferents de Salou i municipis veïns.

L'alcalde del municipi, Pere Granados, ha recordat el fet que el municipi «treballa com una destinació turística esportiva», i també que «recentment, vam donar a conèixer a Madrid aquest producte turístic que fa temps que treballem i que ens dona molt bon resultat, tant per la feina feta per part de l'Ajuntament, com també pels promotors de turisme esportiu». Segons Granados, «el turisme esportiu va més enllà d'allò que és esport», ja que és sinònim de «salut, benestar i valors com l'esforç».



Els enfrontaments es disputaran en 40 centres esportius de la demarcació de Tarragona. Enguany, hi ha 100 equips participants més, la qual cosa representa un 25% d'increment i un impacte econòmic que es calcula que pot situar-se al voltant dels 7,5 milions d'euros.