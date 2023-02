Les condicions del PSC per aprovar els comptes polaritzen el territori

Agents polítics i econòmics valoren el seu impacte a Tarragona i l'avenç del PDU del Hard Rock

Actualitzada 01/02/2023 a les 20:52

Els agents polítics, socials i empresarials del Camp de Tarragona esperaven l'aprovació dels pressupostos per valorar el seu impacte al territori. Una de les institucions amb més interès era l'Autoritat Portuària de Tarragona, ja que l'acord inclou un nou accés ferroviari al Port. «Aquesta és una aposta per un transport sostenible que contribueix a la descarbonització i a la transformació econòmica, clau per al desenvolupament», va expressar el president de l'Autoritat Portuària, Saül Garreta.

Els alcaldes de diferents municipis també van voler traslladar la seva postura. El de Salou, Pere Granados, qui s'ha mostrat molt crític els darrers mesos per la demora en l'aprovació del Pla Director Urbanístic (PDU) per impulsar el Hard Rock, tornava a carregar ahir contra el govern republicà afirmant que «és lamentable que sigui a través d'un acord de pressupostos que s'hagi pronunciat». «Els governs han de governar, i no s'està governant», afegia el batlle. Per contra, Granados, qui encapçalarà la llista del PSC en les pròximes eleccions municipals, lloava el paper dels socialistes en la negociació dels pressupostos.

Al seu torn, l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, va valorar positivament l'acord i va aplaudir el fet que «parli en un apartat específic de Hard Rock i també fixi en un horitzó temporal com s'han de desenvolupar totes les tasques». Per contra, l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, es va mostrar escèptic tot recordant «que, de moment, només es tracta d'un acord que caldrà tramitar i ratificar al Parlament» per afegir que, «cada vegada que s'aproven pressupostos, la meva preocupació rau a calcular i valorar si la nostra població percep allò d'inversió, per part de qualsevol administració superior, que per dimensions i capacitats, li pertoca».

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, es manté a l'espera d'analitzar al detall els pressupostos. Tanmateix, assegura que vetllarà pels interessos dels reusencs: «Volem que es prioritzi l'atenció a les persones, els serveis de qualitat, la generació d'ocupació i la configuració d'un nou model que doni a l'Aeroport de Reus el pes que es mereix».

D'altra banda, Aturem Hard Rock va convocar una concentració dimarts per rebutjar l'aprovació del pla urbanístic del macroprojecte. La CUP de Tarragona també va traslladar ahir el seu malestar per aquest assumpte. «L'acord és un atac al territori, a la salut i a la qualitat de vida dels veïns del Camp. Això d'avui ha estat una escenificació d'unes suposades negociacions que estaven lligades des de fa temps», va opinar la portaveu del grup municipal, Eva Miguel. En contrast, En Comú Podem de Tarragona va alabar que l'acord prioritzés necessitats bàsiques urgents, com sanitat, educació i habitatge públic.

Les empreses

Tant la Cambra de Comerç de Tarragona com la de Reus van celebrar l'avenç del projecte de Hard Rock. «Estem satisfets que prossegueixi la seva tramitació i que el PDU pugui estar enllestit durant els primers sis mesos d'enguany», va apuntar la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roigé. El seu homòleg a Reus, Jordi Just, va comentar que «aquesta xarxa d'infraestructures ens farà més forts i atractius per captar inversions».

Per la seva banda, l'Associació Empresarial Química de Tarragona també es va manifestar a favor. «Permetrà tirar endavant les inversions previstes en el Pacte Nacional per la Indústria, que el Govern va presentar fa dos mesos i que preveu inversions en el sector industrial», va recordar el president de l'entitat, Ignasi Cañagueral.