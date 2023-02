La coalició entre Junts i el PDeCAT a Tarragona, en mans de les direccions nacionals

L'aliança amb el partit liderat per Jordi Sendra és una de les principals opcions que valora la formació postconvergent

Actualitzada 01/02/2023 a les 20:20

50-50. Tant Junts per Catalunya com el PDeCAT de Tarragona donen un 50% de possibilitats a arribar a un acord per presentar-se sota la mateixa candidatura a les eleccions municipals del maig. Els primers, encapçalats per Jordi Sendra, mantenen la porta oberta a una coalició i atribueixen que tot dependrà del PDeCAT i de la seva direcció nacional.Al seu torn, el president d'aquest darrer partit a la ciutat, Ramon Vilaltella, assenyala que aliar-se és una de les opcions que tenen sobre la taula els postconvergents. «És una opció que valorem. En tot cas, la decisió final depèn de les direccions nacionals dels dos partits», apunta.

A hores d'ara, són dues les principals alternatives que estudia el PDeCAT: aliar-se amb Junts o continuar apostant per la coalició d'Ara Pacte Local, formada també per Ara, Convergents, Centrem, Lliures i el Partit Nacionalista de Catalunya.



En aquest sentit, Vilaltella assenyala que l'agrupació compta amb una probable candidata i treballa en la llista, tot i que l'escenari podria canviar si finalment el PDeCAT i Junts es presenten sota les mateixes sigles. Tal com ha expressat Vilaltella en diverses ocasions, la seva intenció és «unificar l'espai convergent».

En els pròxims dies, els dos partits mantindran converses i reunions per prendre una decisió. «Tenim bona sintonia a nivell local i compartim el plantejament sobre la majoria de temes de la ciutat», posa de manifest el president del PDeCAT. «Per a Junts, sumar potser seria la millor manera d'obtenir bona representació al ple», afegeix. En cas d'acabar acudint de la mà a les pròximes eleccions municipals, totes dues formacions haurien d'establir els acords corresponents.

Des de Junts afirmen que el PDeCAT acceptaria que Jordi Sendra fos el candidat a l'alcaldia, la qual cosa Vilaltella no veu amb mals ulls: «Si pactéssim amb ells, Sendra podria ser el candidat, sí». El número 3, segons defensa Junts, seria per a Pep Manresa. La resta de la llista la podrien conformar persones de les dues agrupacions, la qual cosa es definiria a partir de les condicions que pactessin.

Paral·lelament, els liderats per Sendra insisteixen que la coalició dependria del PDeCAT i, sobretot, de la seva direcció nacional. «En el nostre cas, Jordi Turull [secretari general] ens dona total llibertat per fer el que creiem convenient», expressen fonts del partit. De moment, tot està a l'aire i les dues entitats continuen treballant per separat.

Avui dia, l'espai convergent té representació al plenari de l'Ajuntament per part de Junts per Tarragona, que compta amb els drets electorals del mateix PDeCAT. El grup municipal l'encapçala Dídac Nadal, qui encara no ha decidit el seu futur. No obstant això, ni Junts ni PDeCAT semblen ser les opcions de l'actual conseller de Comerç i president de l'empresa de Mercats.



Al seu torn, les altres dues conselleres de Junts per Tarragona, Cristina Guzmán i Elvira Vidal, ja han traslladat que, en principi, no es presentaran als comicis amb cap candidatura, tot i que totes dues han rebut ofertes per incloure el seu nom a llistes.