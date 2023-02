El Punt d'Assessorament Energètic de Tarragona ha atès 350 persones

El servei també ha realitzat auditories a domicili, intervencions comunitàries i ha gestionat informes de vulnerabilitat

Actualitzada 02/02/2023 a les 07:22

En el seu primer any de funcionament, el Punt d'Assessorament Energètic (PAE) de Tarragona ha atès 350 persones a través del seu servei individualitzat d'informació, assessorament energètic als usuaris a partir de consells d'estalvi i eficiència energètica, i també de suport en la realització de gestions amb les comercialitzadores. La Part Baixa ha estat la zona de la ciutat amb més usuaris atesos pel PAE durant el 2022 amb 93 atencions, seguida de la Part Alta, Torreforta i Bonavista.En 2022, l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) ha assumit el cost de les factures de 254 famílies usuàries que no hi podien fer front i ha tramitat 545 ajuts puntuals d'urgència en matèria de pobresa energètica. D'aquests, 471 han estat de llum, 64 de gas i 10 d'aigua. Això ha suposat per a l'IMSST un import en ajuts de 46.094 euros (40.815 en llum, 3.435 corresponent a gas i 2.090 a aigua).La institució també va tramitar 577 ajuts a través del fons social d'EMATSA, els quals suposen una despesa de 62.259,54 euros, i ara mateix hi ha instal·lats fins a 33 comptadors socials d'aigua.