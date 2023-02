Les vendes de l'ONCE pugen a Tarragona un 10% i arriben a xifres prepandèmiques

Raquel Saavedra atribueix aquesta recuperació a «l'esforç dels treballadors» i «la renovació dels productes» en el darrer any

La irrupció de la covid va suposar un cop molt dur per als venedors de l'Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que van veure com els tarragonins van deixar de comprar loteria durant la pandèmia. La dinàmica negativa, però, ha canviat dràsticament aquest darrer any, en el que les vendes s'han incrementat un 10% respecte al 2021.«Amb aquesta pujada, s'ha arribat als resultats del 2019, fins i tot s'han superat», comenta la directora de l'entitat a Tarragona, Raquel Saavedra. Aquest augment s'ha notat de manera generalitzada al país, «tot i que a Catalunya falta un 2,5% per arribar a les xifres d'abans de la pandèmia».

El 2020, les vendes de l'ONCE van caure fins a un 31,4% a causa de la pandèmia. Les restriccions de mobilitat, així com les que van patir els comerços i l'hostaleria, van provocar aquesta gran davallada, de la que a poc a poc s'han anat recuperant.



«En els últims quatre anys, sobretot a partir del 2020, els nostres treballadors han estat lluitant per aconseguir remuntar», comenta Saavedra, qui celebra que a Tarragona s'ha complit l'objectiu. «Això ha estat possible sobretot pel creixement que s'ha experimentat durant el darrer 2022», assegura.

La directora de l'entitat atribueix aquesta recuperació a dos grans factors: «L'esforç de la plantilla i la renovació dels nostres productes». Actualment, hi ha 51 sortejos a la setmana. Saavedra detalla que el març passat es va renovar el format de l'Eurojackpot, incloent-hi un nou sorteig els dimarts, cupó diari. També es van fer canvis al cupó diari de dilluns a dijous, al cupó dels caps de setmana i al Cuponazo.



«S'han incrementat les possibilitats de guanyar gràcies als canvis que s'han fet, ja que també es premia si coincideixen els números per davant o per darrere», comenta. Aquest ha sigut un gran incentiu perquè la població torni a comprar butlletes. A més, apunta que hi ha molts llançaments de productes de loteria instantània, que «permeten arribar a més públic, tant gent gran com joves».

Saavedra ha volgut destacar «l'esforç» que han fet els 172 venedors que hi ha a la ciutat i que han jugat un paper clau per assolir un increment de les vendes. Per una altra banda, la directora de l'ONCE a Tarragona, explica que ha augmentat la plantilla, un 8% a la província i un 10% a Catalunya. Tot i això, indica que caldria incorporar uns 45 venedors per compensar jubilacions i baixes: «La nostra intenció és estabilitzar la plantilla o, fins i tot, augmentar-la».

La institució celebra aquesta recuperació en la venda de cupons i loteries, ja que suposa un gran impuls per aconseguir l'objectiu final de l'entitat: «Tot això fa que l'ONCE pugui prestar els seus serveis a persones discapacitades».



Per exemple, tallers d'animació cultural, de rehabilitació o de voluntariat. Tot i que l'entitat va néixer per donar suport a les persones cegues, també a aquells qui pateixen qualsevol altre discapacitat. «S'ofereix treball i, a través de la Fundació, es dona suport econòmic a projectes d'entitats que ajuden aquests col·lectius», diu.

Un venedor de l'ONCE, que fa tres anys que munta la seva paradeta a les Gavarres, reconeix que «el 2021 van pujar molt poc, ha sigut en el 2022 quan la gent ha tornat a gastar». Valora molt positivament les vendes del darrer any, però reconeix que viu amb la incertesa de no saber si la inflació les farà disminuir en 2023.