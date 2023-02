L'Ajuntament de Tarragona millorarà els accessos i els voltants del Parc de Bombers

El projecte de remodelació inclou la pavimentació i les voreres i serà el pas previ a la transformació del vial del polígon Francolí

Actualitzada 31/01/2023 a les 20:03

La remodelació del polígon Francolí començarà amb la millora de la part frontal del Parc de Bombers. Aquest projecte, desvinculat administrativament al de la renovació integral del vial del mateix polígon, tindrà un cost de més de 200.000 euros i consistirà en la millora de la pavimentació, la senyalització, les voreres, l'enllumenat i els pluvials.Tal com exposa el conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig, l'obra podria començar a executar-se en qüestió de mesos. «La farem paral·lelament a la transformació del Parc de Bombers per part de la Generalitat de Catalunya», assenyala.

Aquest projecte ja està redactat, de la mateixa manera que el de la transformació del vial del polígon Francolí, que tindrà un cost d'1,8 milions d'euros. En aquest cas, el consistori cerca vies de finançament per poder tirar-lo endavant el pròxim mandat. Pel que fa a la part frontal del Parc de Bombers, que milloraria els accessos a la zona, «seria més fàcil a curt termini, ja que es tracta d'una quantia inferior», raona Puig.



El conseller apunta que aquesta intervenció se sumaria al conjunt de millores plantejades per al polígon, com la rotonda de davant del barri d'Icomar. «Aquest element facilita la mobilitat», indica. «Considerem que el sector té unes quantes mancances, però hem fet i estem fent accions per millorar-lo», afegeix.

En el cas de la transformació del vial, Puig considera que és una actuació «molt necessària» i que la seva execució es podria dividir en fases a causa de la magnitud de la intervenció. El projecte inclou arreglar voreres i la pavimentació, incorporar nou enllumenat i generar una rotonda al mig «per evitar que la gent hagi d'anar molt lluny a fer el tomb», segons exposa el conseller de Territori i Mobilitat.

Respecte al Parc de Bombers, la previsió de la Generalitat, després de diversos retards en el calendari, és començar les obres a finals de 2023. A més, el cost de l'operació va pujar fins als 7 milions d'euros, un 28% més del previst inicialment, a causa de l'increment de preus. Alhora, també s'inclourà la renovació de la zona de pràctiques actual.

El pont d'Entrevies

D'altra banda, Puig destaca les actuacions realitzades a altres polígons, com el de Riuclar i el d'Entrevies. «Hem fet alguns canvis en la mobilitat que s'ajustaven més a les necessitats dels treballadors», comenta sobre aquest darrer.



A més a més, valora positivament el futur pont que construirà l'Estat sobre les vies del tren per connectar aquesta zona amb la del Camí Vell de Salou. «Serà l'operació de polígons més important dels últims anys a Tarragona», expressa Puig en referència a una obra que milloraria la connectivitat i la seguretat del sector i beneficiaria la competitivitat de les empreses.

El projecte valdrà uns dos milions d'euros i es va incorporar als pressupostos generals de l'Estat arran d'una esmena presentada per la senadora del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya-EH Bildu, Laura Castel.