En Comú Podem defensa protegir la sanitat pública a les portes dels CAP de Tarragona

Reclamen revertir d'una vegada per totes les retallades que arrossega el sistema sanitari

Actualitzada 01/02/2023 a les 07:41

En Comú Podem va reivindicar, amb una acció simultània a les portes de la majoria de CAP de Tarragona, la vàlua que suposa la sanitat pública. Entre les propostes que explicaven, hi havia el reclam de revertir d'una vegada per totes les retallades que arrossega el sistema sanitari, l'augment de personal en general i d'especialistes en concret, l'estabilització del personal actual i millores de les condicions laborals per aconseguir el retorn de personal sanitari que ha marxat a treballar fora, blindar per llei que la Generalitat estigui obligada a destinar un mínim del 7% del PIB en Sanitat, un 20% del pressupost de Salut a l'atenció primària i reduir les llistes d'espera a un màxim de 48 hores per ser atès pel metge o metgessa de capçalera, així com tres setmanes com a màxim per la visita d'un especialista. La formació va fer una crida a la responsabilitat.