El cicle 'Entre Lletres' s'estrena al Cultura Kesse aquest divendres

Tothom qui ho vulgui podrà mostrar les seves creacions poètiques

Actualitzada 01/02/2023 a les 07:36

El cicle poètic Entre lletres s'estrena aquest divendres, dins de la programació Cultura Kesse de la conselleria de Joventut amb la proposta Micro obert de poesia, que ha estat impulsat per GNTGN, un col·lectiu d'artistes joves de Tarragona nascut el passat any 2022, autogestionat i adreçat a tota la joventut de la ciutat. El seu principal objectiu és el de donar peu a la creació d'un espai artístic interdisciplinari, on poder compartir recursos i promocionar als artistes que ho necessitin, així com crear una xarxa de contactes. Així doncs, a les 20 hores a l'Espai Jove Kesse, tothom qui ho vulgui podrà participar gratuïtament en l'activitat i donar a conèixer les seves creacions poètiques a través del micro obert, on també hi haurà una taula rodona amb escriptors del territori. La propera sessió serà el divendres 3 de març.Aquesta programació d'actes i espectacles de mitjà format els divendres al vespre, es realitza des de l'any 2012 –abans anomenat Escenari Obert–, des de la conselleria de Joventut amb la col·laboració d'entitats professionals; donant suport a la producció tècnica i artística i en la difusió d'aquestes iniciatives dels col·lectius. També contempla la creació d'espais d'intercanvi multidisciplinar i artístic convidant a conviure amb altres realitats locals, nacionals i internacionals. Així mateix, sempre s'ha comptat amb la col·laboració d'entitats juvenils i culturals i d'entitats vinculades a la indústria cultural de la ciutat i del territori, per desenvolupar la gestió del programa.