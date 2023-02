Disfresses amb una segona vida

Aquest dissabte 4 de febrer el col·lectiu Tecletes organitza a Tarragona el mercat d'intercanvi Que Ruli! per donar una nova vida a les disfresses de carnaval

Actualitzada 31/01/2023 a les 19:48

Si hi ha una cosa que solen acumular les famílies amb canalla, són les disfresses. Vestits, perruques, complements i altres objectes que, amb el pas dels anys –i dels carnavals– els van quedant petits o en desús.

Per tal que tot aquest material pugui ser aprofitat de nou, l'Associació Tecletes ha organitzat una sessió d'intercanvi de disfresses aquest mateix cap de setmana. No és una idea nova, Tecletes ja havia muntat altres edicions d'intercanvi d'objectes de criança i maternitat, però en aquesta ocasió ho volen centrar en tot aquell material de carnaval que ja no es farà servir, però que altres nens i pares poden aprofitar.



És una manera, apunten, de què tothom pugui estrenar disfressa, a la vegada que es fomenta la reutilització d'objectes en bon estat, la minimització dels residus i el consum responsable. «Al final, els pares i mares som feliços només de saber que allò que ja no fem servir ho pot aprofitar algú altre», explica la Judit Montserrat, de Tecletes. D'alguna manera, afegeix, «és com organitzar una cosa que les mares ja fem de manera natural, que és intercanviar amb altres pares allò que ja no necessitem».

La jornada arrencarà a les 11 del matí a la plaça dels Carros, i s'allargarà fins passat el migdia, a les 13h. Hi pot participar qualsevol persona, sense límit d'edat, però els menors han d'anar acompanyats d'un adult. No cal inscripció prèvia, i per participar-hi cal portar roba o material d'attrezzo (perruques, màscares…).



Des de l'organització es detalla que tot el que es vulgui intercanviar ha d'estar net i en bon estat. A més, es vol subratllar que Tecletes no intervé en els intercanvis, i que tampoc es quedarà res que no trobi una nova llar. Tot el que, al final de la jornada no hagi sigut recollit per alguns dels participants, es farà arribar a Serveis Socials. De la mateixa manera, Tecletes ha convidat famílies que, adreçades des d'aquest servei, podran accedir al material directament, sense necessitat d'intercanvi ni d'identificar-se.

Amb aquesta activitat, Tecletes dona el tret de sortida a la programació de 2023, que seguirà el cap de setmana de l'11 i 12 de febrer, coincidint amb el Dia de la Dona i la Nena en la Ciència. La cita serà dissabte, 11 de febrer, a la mateixa plaça dels Carros. La repetició de l'espai no és casual, tal com assegura la Judit: «és voluntat de Tecletes donar suport a les zones de la ciutat menys visibilitzades i deixar clar que no tot passa a la plaça Corsini».

Així doncs, per segon any, Tecletes organitzarà durant el matí de dissabte una jornada de divulgació científica per a infants de 6 a 12 anys, mitjançant tallers impartits per dones científiques. L'activitat és gratuïta, però caldrà fer una paga i senyal en fer la reserva.



Així mateix, també en el marc de les jornades de la Dona i la Nena en la Ciència, Tecletes ha organitzat uns tallers per a infants d'entre 2 i 5 anys, que es faran dijous dia 9, a la Sala polivalent de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET). Per a més informació es pot consultar la web de Tecletes (www.tecletes.org).