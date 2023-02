Comencen les sessions de treball del Grup Impulsor del Pla Integral de la Part Baixa

Els pròxims tallers tindran lloc el 9 i 16 de febrer, on les entitats del barri faran les seves propostes

Actualitzada 01/02/2023 a les 07:24

Pendents del carrer d'Orosi

Continua el procés per redactar el Pla Integral de la Part Baixa (PIPB). Ahir, va tenir lloc la primera de les tres sessions de treball del Grup Impulsor, format per les diferents entitats de la zona. En aquestes es tractaran diferents temàtiques, amb l'objectiu que sigui la gent del barri qui faci les propostes que s'han d'incloure al PIPB. Durant aquesta primera reunió, en la que va comptar amb la presència de representants de l'equip redactor, format per TerritorisXLM i BCQ Arquitectura Barcelona, es va debatre sobre dinàmiques socials i cultura.«L'itinerari va començar amb la sessió inaugural que es va celebrar al novembre», explica Xavier Puig, conseller de Territori. Aquell dia es va constituir el Grup Impulsor i es va donar el tret de sortida al procés participatiu per a la redacció del Pla Integral. El passat 24 de gener, també es va celebrar el taller territorial del POUM sobre els barris marítims: «És material que s'aprofitarà, però al PIPB s'aprofundirà més i es tractaran més temes». Les entitats del barri del Port ja tenen marcat els dies 9 i 16 de febrer, que serà quan tindran lloc els pròxims tallers deliberatius. En el primer es recolliran propostes relacionades amb l'urbanisme, espais públics i mobilitat; mentre que el darrer estarà dedicat a l'activitat econòmica i el comerç.«És important que la gent del barri hi participi perquè d'aquí ha de sortir un document que marqui el full de ruta de les inversions que s'han de fer a la Part Baixa», comenta Puig, qui afegeix que «l'entorn mereix un revulsiu important i capgirar la dinàmica que té». A més, el conseller ha valorat molt positivament la implicació de la ciutadania: «Més enllà dels treballs presencials, l'enquesta també va ser un èxit de participació, hi va haver un munt d'intervencions i propostes». En total, es van rebre 395 enquestes completades, de les quals, un 69% era de gent del barri. «Un 56% les van fer dones, hi va haver una destacada participació femenina», celebra Puig.El regidor va remarcar que aquests tallers han de ser un espai on es respecti les propostes de la ciutadania. «No és el moment perquè l'Ajuntament opini, sinó que escolti el que volen els tarragonins. Les idees vindran de les entitats, al consistori li tocarà complir», comenta. En aquests tres tallers, la intenció és que «la gent del barri ens digui què espera, què és el que falla, quin és el seu diagnòstic». «Ells ens han de dir com ha de ser el carrer Unió, el carrer Apodaca o el carrer Reial, o quin equipament ha de ser important», afegeix Puig.Durant el dia d'ahir va sortir a licitació la supervisió de les obres per remodelar el carrer d'Orosi, una de les promeses més esperades pels veïns de la Part Baixa. «Tenim pràcticament adjudicada l'obra, hi ha una empresa virtualment guanyadora i estem a l'espera dels set dies naturals de marge que hi ha perquè entregui els documents», detalla Puig. A partir de l'adjudicació d'aquest projecte, que suposarà una inversió de gairebé 600.000 euros, «es començaran els treballs el més aviat que es pugui». Si tot va bé, podrien iniciar-se a finals de març o a l'abril. «És una obra estratègica que s'avança al Pla Integral de la Part Baixa, una obra de transformació molt rellevant perquè és la via d'entrada a Tarragona des de l'estació de trens i comportarà una neteja de cara important del barri».