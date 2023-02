Col·loquen vuit biòtops per «renaturalitzar» la zona industrial del Port de Tarragona

L'Autoritat Portuària de Tarragona vol impulsar una «anella blava» al litoral tarragoní

Actualitzada 01/02/2023 a les 14:24

Ecosistemes «més resilients»

Anella blava

L'Autoritat Portuària de Tarragona (ATP) ha instal·lat vuit biòtops per regenerar la biodiversitat marina en tres espais de la zona industrial del port. S'han ubicat al costat de les Escales Reials, als molls d'Andalusia i el de Castella Oest. El president de l'ATP, Saül Garreta, ha assegurat que es tracta de «regenerar» la biodiversitat i ha emmarcat l'acció en la «descarbonització» del port per impulsar una «anella blava». En aquest projecte es pretén recuperar els prats de posidònia per tal de «mitigar» els efectes dels temporals. La tècnica de medi ambient de l'ATP, Cristina Miret, ha indicat que amb aquestes estructures també es podrà captar CO2 detectar episodis de contaminació o la presència d'espècies invasores.Hi ha dos tipus d'estructures: unes 3D i les altres carbonatades. Des de l'ATP s'ha subratllat que no «interferiran» en les operatives portuàries. «Volem passar del gris al blau», ha reblat Miret. Es tracta d'una prova pilot que durarà tres anys i durant aquest període es faran immersions per monitorar els biòtops. Si els resultats són positius, l'ATP incrementarà el nombre d'estructures en altres llocs del port, segons ha explicat la mateixa tècnica de medi ambient.Les tres zones escollides serviran per determinar «l'efectivitat» de cada espai segons les seves característiques. El moll d'Andalusia es troba gairebé a mar obert, al moll de Castella Oest hi ha molta activitat de gra, i el moll de Costa, a les Escales Reials, és el més interior i, per tant, té una menor taxa de renovació d'aigua. «Volem veure quin tipus d'activitat s'hi desenvolupa segons l'ambient que envolta l'estructura», ha detallat Miret.L'empresa encarregada d'instal·lar els biòtops i de fer-ne el seguiment és Ocean Ecostructures que ja ha col·locat estructures semblants en altres ports com el de Palamós. Ignasi Ferrer d'Ocean Ecostructures ha expressat que en els llocs on es posen biòtops es produeix «un increment molt notable en biodiversitat», així com en «la complexitat dels ecosistemes que es generen», assegurant que es tornen «més resilients». La mateixa empresa serà l'encarregada d'analitzar l'evolució de l'ecosistema gràcies al mesurament de l'índex de biodiversitat, la biomassa, el CO2 i l'oxigen.Aquest projecte compta amb 15.000 euros i d'aquesta manera el port de Tarragona s'incorpora al projecte d'investigació SEAREG per a la regeneració del Mediterrani a gran escala a través de la transformació d'infraestructures portuàries.El president de l'ATP també ha anunciat que estan treballant en la creació d'una «anella blava» que doni continuïtat al mar a l'anella verda de Tarragona. Aniria des de la Pineda i fins a la zona del PEIN del Bosc de la Marquesa i Torredembarra. En aquesta línia, el 2021 ja van instal·lar uns biòtops a la platja del Miracle amb uns resultats «molt positius». Finalment, Garreta ha confirmat que algunes empreses que treballen al port podrien fer «mesures compensatòries» en aquesta direcció, per tal de descarbonitzar el litoral i impulsar la biodiversitat.