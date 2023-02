Cel Net exigeix mesuraments automàtics d'òxid d'etilè al voltant de la petroquímica de Tarragona

L'entitat denuncia pèrdues d'aquesta substància cancerígena a l'accidentada planta d'IQOXE

Actualitzada 01/02/2023 a les 11:11

La Plataforma Cel Net ha exigit que es mesurin de forma automàtica els nivells d'òxid als punts de mesura de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a Tarragona, Vila-seca i la Canonja, a l'entorn de la petroquímica. L'entitat ha recordat que tres anys després de l'accident d'IQOXE, l'única productora estatal d'aquesta substància considerada cancerígena, encara no s'han instal·lat els sensors promesos pel Departament d'Interior, que consideren poc eficients perquè són sensibles a concentracions mínimes 90.000 cops superiors a les considerades saludables per a les persones. Per contra, ha denunciat que a l'empresa ubicada a la Canonja s'hi generen pèrdues en la producció «que són emeses a l'aire, el mar i la terra».Segons els càlculs de Cel Net, des de 2018 s'han perdut 2.800 tones d'una producció de 140.000, un 2%. Una quantitat que contrasta amb les 28 tones emeses per la principal planta dels Estats Units -un volum cent cops inferior que IQOXE-, que arriba a produir 560.000 tones -quatre cops més que la fàbrica tarragonina-.Es tracta d'una substància «inodora i incolora», «necessària» i «estratègica» per a tot el sector químic. Però la proximitat de població a les plantes de producció incrementa el risc de patir càncer entre quatre i deu vegades, segons l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units. Es relaciona aquest compost amb el càncer de laringe i el limfoma no hodgkinmià, «patologies que, segons un estudi de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, a la província s'han vist concentrades al sud del Camp de Tarragona».Davant d'això, Cel Net reclama «amb més urgència que mai» la posada en marxa els mesuraments automàtics a Tarragona, Vila-seca i la Canonja, però també la introducció d'un segon punt de mesura a Constantí, a la zona sud-oest del poble, i afegir-ne un altre a Tarragona, al Serrallo i la Part Baixa de la ciutat, zona propera a la indústria i accés al nucli urbà. També plantegen reubicar els punts de mesura a Sant Salvador (Tarragona) i el Morell.També volen que es mesuri el butadiè de forma automàtica a tots els punts de mesura al voltant del polígon nord i el benzè a les estacions de la mateixa zona que ara ho fan de forma manual. Exigeixen que es publiquin al portal digital de Medi Ambient de la Generalitat aquests mesuraments manuals, com es fan amb els automàtics, i proposen sis nous punts de mesura als municipis del Camp de Tarragona que no en tenen: la Pobla de Mafumet, Vilallonga del Camp, la Selva del Camp i el Rourell.Per últim, la plataforma considera que cal establir protocols de comunicació obligatòria de tots els incidents químics més enllà de la seva gravetat per «poder actuar-hi amb celeritat». També demanen saber si la Generalitat pot accedir a les dades del sensor de titularitat estatal ubicat al port de Tarragona i, en cas contrari, establir un protocol per poder-les obtenir i valorar.