Atraquen un supermercat de Tarragona a punta de pistola

La investigació continua oberta a l'espera de detenir el seu autor

Actualitzada 01/02/2023 a les 11:40

Els Mossos d'Esquadra continuen buscant a l'autor de l'atracament que es va produir dilluns per la tarda al carrer Rovira i Virgili. En un vídeo que s'ha difós per les xarxes socials, i que sembla ser la gravació de les càmeres de seguretat del comerç, es veu com un home tot vestit de negre amb la cara tapada i ulleres de sol entra a l'establiment. Els fets van passar cap a les 19.30 hores.Al cap d'una estona apareix el lladre amb una de les dependentes ensenyant-li una pistola, moment en que la noia es posa a la caixa i li dona els diners dintre d'una bossa de plàstic. Un cop es fa amb el botí, l'home surt tranquil·lament del local. En la gravació es veu com apareix un altre dependent i surt corrents per veure cap a on va l'individu.Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar a l'autor i esclarir els fets.