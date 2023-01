Viñuales aposta per construir més habitatge social a Tarragona

La ministra de Transports va reafirmar el compromís del govern per treure les mercaderies perilloses de la costa tarragonina

Actualitzada 31/01/2023 a les 13:10

La Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, es va reafirmar amb el compromís del govern d'Espanya per treure les mercaderies perilloses de la costa tarragonina durant la seva visita a la ciutat. Aquest acord es va anunciar a la convenció municipal que va permetre a l'alcaldable socialista, Rubén Viñuales, tancar el procés participatiu del programa electoral. «La reivindicació històrica de traslladar les mercaderies perilloses per l'interior és la millor notícia que ens podia traslladar la Ministra. Amb aquesta decisió, el govern d'Espanya situa la nostra ciutat en el mapa de les inversions i els tarragonins i les tarragonines guanyaran en qualitat de vida», afirma Viñuales.El candidat socialista i la Ministra van visitar la urbanització del PP-10 per poder veure com avancen les obres del futur barri projectat a la darrera etapa de Ballesteros. En aquesta trobada, Viñuales va traslladar a Sánchez la seva aposta per construir més habitatge social «perquè les famílies joves de Tarragona no hagin de sortir de la ciutat per viure»En aquest sentit, Sánchez també va confirmar a Viñuales que s'havia arribat a un acord per la construcció de nous habitatges de protecció oficial. «S'ha pre-aprovat el projecte Next Generation per construir 126 pisos de protecció oficial amb un import de set milions d'euros. Ara falta que la Generalitat tregui a concurs aquesta iniciativa, que també comptarà amb la participació d'SMHAUSA (el Servei Municipal de l'Habitatge de Tarragona)».Segons Viñuales, «Tarragona no es pot permetre aquesta pèrdua de població jove any rere any, a causa de les males polítiques del govern de Ricomà».Un altre aspecte que van tractar Viñuales i Sánchez és la necessitat de començar a parlar i treballar per dissenyar la nova estació de trens de Tarragona a l'Horta Gran: «Aquesta inversió tan necessària, permetrà alliberar les vies del tren de la façana marítima, cosa que provocarà una millora substancial pels veïns i veïnes del barri del Port». Així mateix, Viñuales va recordar a la ministra la importància del Next Generation pel Banc d'Espanya.