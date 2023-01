Santi Castellà pren possessió del càrrec de subdelegat del govern a Tarragona

Va afirmar que vol «fer bandera del respecte, el diàleg i la col·laboració entre institucions»

Actualitzada 30/01/2023 a les 19:26

La subdelegació del Govern a Tarragona va acollir ahir la presa de possessió del nou subdelegat, Santiago Castellà. La transició ecològica, l'economia circular, la igualtat d'oportunitats i la justícia social van ser alguns dels pilars del seu discurs. «Vull fer bandera del respecte, el diàleg i la col·laboració entre institucions», va subratllar durant l'acte, presidit per Maria Eugènia Gay, delegada del Govern a Catalunya.

El rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Pallarès, alcaldes de diferents municipis del Camp de Tarragona o el president del Port, Saül Garreta, van ser alguns dels diferents representants d'institucions del territori que van acudir a la presa de possessió de Castellà, qui va agrair la seva presència. El nou subdelegat va subratllar la importància «d'un clima de consens».

Alhora, Castellà, va valorar positivament les polítiques governamentals per pal·liar la pandèmia de covid-19, primer, i els efectes de la guerra d'Ucraïna, després, així com la gestió de l'acollida de refugiats. En aquest sentit, també va felicitar i agrair la tasca executada pels cossos de seguretat, els treballadors de l'àmbit de la sanitat i la resta d'empleats públics.

«Llibertat, igualtat, fraternitat.» Castellà va fer referència al lema de França per definir els fonaments del «progrés de la humanitat». El subdelegat va fer referència al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència com a via per accelerar la transició ecològica i l'economia circular.



Castellà, qui agafa el relleu de Joan Sabaté, tal com va avançar el Diari Més el passat desembre, ha estat senador durant la XIII legislatura ocupant la vicepresidència primera de la Comissió Constitucional del Senat. És llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques i va ser degà de la Facultat de Dret i vicerector de Relacions Externes de la URV.

Al seu torn, la delegada del Govern a Catalunya, qui el va nomenar, també va remarcar la importància de l'escolta activa entre administracions per garantir «la cohesió social i territorial» i «preservar i enfortir l'estat de dret».



Gay també va valorar l'aprovació dels pressupostos generals, que donen «resposta als més necessitats», tal com va argumentar, i va donar importància a treballar sense pausa per posar fi a la violència de gènere i l'estigmatització per raons de raça i cultura. Gay va dipositar tota la seva confiança en Castellà, de qui va destacar la seva trajectòria professional.