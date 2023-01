Raphael presentarà el seu últim disc 'Victoria' a la Tarraco Arena l'11 de novembre

Aquest ha estat escrit i produït per Pablo López

Actualitzada 31/01/2023 a les 14:41

Raphael torna als escenaris per presentar el seu darrer disc titulat Victoria, escrit i produït per Pablo López. L'artista va gravar aquest projecte durant l'estiu del 2022 als mítics estudis Abbey Road de Londres. Entre les noves cançons hi ha De tanta gent, Para seguir en pie i A punto de besarte; que formen ja part del repertori imprescindible de Raphael. A més, Victoria compta amb dues versions d'èxits previs de Pablo Lo saben mis zapatos i Mariposa.En aquesta gira, l'artista recorrerà tota la geografia espanyola i farà un repàs dels grans clàssics del seu cançoner com Mi Gran Noche, Yo Soy Aquél o Como yo te amo, entre d'altres.Les entrades per al concert de Raphael a Tarragona ja es poden comprar a la web tarracoarena.com i a la taquilla del centre comercial Parc Central des d'un preu de 55 euros.