Pugen un 87% les pernoctacions a hotels i càmpings de Tarragona respecte el 2021

La ciutat ha tancat l'any superant les xifres prepandèmia

Actualitzada 31/01/2023 a les 13:35

Turisme internacional

Tràfic de dades

Tarragona ha batut un nou rècord històric de pernoctacions a la ciutat i ha tancat el 2022 superant les xifres prepandèmia. L'alcalde de Tarragona i president del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona (PMTT), Pau Ricomà, ha presentat aquest dimarts el balanç turístic de la ciutat corresponent al 2022. Segons les dades obtingudes pel Tourist Data System de l'Observatori de Turisme d'Eurecat, durant l'any passat els hotels i càmpings de Tarragona van registrar un total d'1.641.081 pernoctacions, una xifra que representa un increment del 87% respecte al 2021 i del 24,97% respecte al 2019, quan se'n van produir 1.313.754.«Aquestes xifres no només confirmen la recuperació turística de Tarragona després de la davallada originada per la pandèmia l'any 2020, sinó que també evidencien la fortalesa i la bona salut del sector, que ha aconseguit superar les xifres prepandèmia batent rècords històrics», ha manifestat Ricomà.Durant el 2022 la ciutat va registrar un total d'1.194.188 pernoctacions als càmpings (un 109% més que en el 2021) i 447.613 pernoctacions als hotels (un 45% més que en el 2021). Una de les claus d'aquest èxit ha estat l'increment de les places d'allotjaments. Durant el 2022, Tarragona ha disposat de 9.996 places en càmpings i de 2.299 places en hotels, unes dades que, en comparació l'any 2019, suposen un increment del 36,8% en càmpings i del 15,7% en hotels.Actualment, segons dades del Registre de Turisme de Catalunya, la ciutat de Tarragona disposa de 16 hotels i de 7 càmpings. L'ocupació als allotjaments turístics durant el 2022 va arribar al 54,74%, més d'un 14% més que la registrada l'any anterior. L'ocupació als hotels va ser del 56,09% i la dels càmpings va arribar al 54,27%.El nombre d'arribades de turistes a la ciutat al llarg del 2022 també ha superat totes les expectatives, assolint un total de 473.379 arribades i superant així en un 45% les dades registrades l'any anterior (quan se'n van produir 327.225) i incrementant en un 10% les xifres prepandèmia de l'any 2019, quan 429.101 turistes van arribar a la ciutat.Pel que fa a la procedència dels turistes, destaca la recuperació del turisme internacional obtenint un total de 708.995 pernoctacions de persones estrangeres en hotels i càmpings de la ciutat durant el 2022. En total, s'han aconseguit 525.954 pernoctacions més de turistes estrangers respecte a l'any 2021 (quan va haver-hi 183.041) i 244.410 més respecte al 2019 (quan va haver-hi 464.585). El francès continua sent el principal mercat internacional a hotels (11%) i en els càmpings es troben gairebé empatats els mercats francès i alemany amb un 12% del total cadascun.El turisme internacional representa un 43% del total registrat a la ciutat al llarg del 2022, ja que el percentatge restant (57%) se l'enduen les pernoctacions del mercat espanyol, les quals han arribat a un total de 932.806, superant també les xifres de l'any 2021 (amb 693.247 pernoctacions) i del 2019 (amb 849.169 pernoctacions). En aquest escenari destaca la paritat entre el turisme català i el de la resta de l'Estat espanyol. Al llarg del 2022 s'han registrat xifres molt similars: 464.967 pernoctacions de turistes catalans i 467.830 de turistes procedents de la resta de l'Estat.En aquest sentit, Ricomà ha destacat que les xifres «demostren l'interès creixent per Tarragona del turisme nacional i internacional com a destinació per gaudir durant tot l'any».Per aquest 2023, el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona continuarà treballant creant productes i ofertes atractives; i posant en marxa campanyes de promoció i posicionament de la ciutat com a una destinació diversificada i desestacionalitzada, que es pot visitar en qualsevol època de l'any.Ricomà també ha destacat que un altre dels objectius és obtenir la marca Reserva de la Biosfera, ja que «volem consolidar aquest elevat nombre de pernoctacions, però sempre prioritzant la bona convivència amb la ciutadania».En el transcurs de la presentació del balanç turístic del 2022, també s'han fet públiques les dades de les plataformes digitals a través de les quals Tarragona Turisme es promociona durant tot l'any. Entre les dades més rellevants, destaca un increment del tràfic en un 84% a la pàgina web de Tarragona Turisme respecte al 2021, arribant als 869.213 usuaris únics. També han augmentat un 36,09%, respecte a l'any anterior, el nombre de visualitzacions de la mateixa pàgina web, arribant a les1.514.760.Pel que fa a les xarxes socials, tots els perfils oficials de Tarragona Turisme han crescut amb nombre de seguidors i en diverses de les publicacions d'audiovisuals s'ha arribat fins a les 120.000 reproduccions.