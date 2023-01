La Starraco Unlimited omplirà de fantasia i ciència-ficció Tarragona

La convenció tindrà lloc aquest cap de setmana al Palau Firal i de Congressos

Actualitzada 31/01/2023 a les 07:24

La Starraco Unlimited celebrarà aquest cap de setmana, 4 i 5 de febrer, la seva convenció anual a Tarragona. L'esdeveniment, apte per a tots els públics, se celebrarà al Palau Firal i de Congressos i girarà al voltant de la ciència-ficció i la fantasia. L'espai compta amb més de 12.000 metres quadrats de contingut de diferents sagues icòniques, com Star Wars, Star Trek, Màsters de l'Univers, DC, Marvel, Star Gate i altres.La fira també tindrà zona de food trucks, de venda de marxandatge i d'associacions benèfiques, com Aspercamp o Afanoc. A més a més, hi haurà exposicions, projecció de vídeos de superherois i diversos tallers, com els infantils, els d'animació digital o els de dibuix.