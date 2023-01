Kurz & Gut obre un nou establiment a la Rambla Nova el pròxim divendres

La cadena de restaurants ocuparà l'antic local on hi havia el Viena

Actualitzada 31/01/2023 a les 07:16

La franquícia Kurz & Gut obre el pròxim divendres, 3 de febrer, un nou establiment a la Rambla Nova, just on abans hi havia el Viena. «El local comptarà amb una cuidada decoració, fresca, moderna i acollidora», assenyalen des de la companyia. Kurz & Gut és una cadena de restaurants barcelonina amb dotze establiments arreu de Catalunya, la majoria d'ells ubicats a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.L'obertura a Tarragona serà la primera a la província de l'empresa, especialitzada en la cuina d'hamburgueses, entrepans i frankfurts, així com de carn feta a la brasa. Kurz & Gut també fa enviaments a domicili dels seus plats. A més, els socis tenen un 10% de descompte.